الأحمد: حملة “دير العز” وغيرها تزيد من أواصر المحبة بين مكونات الشعب السوري
“دير الزور تستاهل”، متبرعة تتحدث لمراسل سانا عن مشاركتها في حملة “دير العز”.
محافظ دير الزور: التفاعل مع حملة دير العز دليل على همة السوريين للمساهمة بإعادة البناء
حملة “دير العز”، قلوب السوريين تنبض بتضامن ليس له حدود.
المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية أحمد موفق زيدان: اليوم يوم رد الجميل لأهالي ديرالزور
وزارة المالية تقدم 10 ملايين دولار لصالح حملة “دير العز”
معبر نصيب الحدودي يسجل تزايداً في حركة الشاحنات والمسافرين
حضور رسمي وشعبي كبير في إطلاق حملة “دير العز”
