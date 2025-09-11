حملة “دير العز”، قلوب السوريين تنبض بتضامن ليس له حدود.

فرق الدفاع المدني السوري تواصل مهامها في تسهيل دخول المساعدات والمدنيين إلى محافظة السو
العقيد حسن عبد الغني المتحدث باسم وزارة الدفاع في زيارة لأهالي الساحل وإخبارهم بالتواصل في حال حدوث أي تجاوز
وزير الطوارئ لـ سانا: ننتظر تحسن الظروف لإيصال المساعدات الطبية إلى المشافي في السويداء
حفل توقيع وتدشين مجموعة من البرامج الإنسانية لمركز الملك سلمان للإغاثة في سوريا
عزيمة لا تنكسر كيف نجح حرفي في مواصلة عمله رغم الصعاب؟
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى