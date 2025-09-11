الجيش العربي السوري يرد على قصف قوات قسد منازل الأهالي في ريف حلب الشرقي

سوريون في ألمانيا يطلقون مبادرة “كونتينر الأمل” لدعم العملية التعليمية في سوريا
نبراتي صوت سوريا بمعرض دمشق الدولي.. مبادرة دعم القطاعات الحيوية بتطبيقات الذكاء الصنعي
“انتصار وطن”… احتفال بدار الأوبرا بدمشق يعيد سرد حكايات من الثورة السورية
كلمة المدير العام لوكالة سانا زياد المحاميد خلال حفل الانطلاقة الجديدة للوكالة
صناعة الأثاث في سقبا.. إرث عريق يتحدى الظروف
