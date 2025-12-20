أهالي مدينة داريا في ريف دمشق يحيون الذكرى الأولى للتحرير ويكرمون جرحى الثورة

بطولة الجمهورية للكاراتيه.. كفاءات تنظيمية عالية وغياب للمحسوبيات
الجالية السورية في برلين تؤكد دعم الدولة في حفظ الأمن ونبذ الطائفية
شركات وطنية تعرض منتجاتها وخدماتها في معرض الإسمنت والمجبول البيتوني
الخيول العربية الأصيلة تتألق في معرض دمشق الدولي الـ 62
1232 طالباً وطالبة بمدينة رأس العين في الحسكة يتقدمون لامتحانات الشهادة الثانوية العامة
