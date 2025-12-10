“عام من المجد والحرية” احتفالية في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة دمشق

افتتاح معرض الابتكار والاختراع الجامعي الخامس الأول بعد التحرير
موسم العنب في حمص… قطاف الخير من الكروم إلى الأسواق
رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب يتحدث عن اللقاء مع البطريرك يوحنا العاشر
مهرجان السلام في حمص..رسالة محبة تلامس القلوب
بعد تدميره من قبل النظام البائد.. وضع اللمسات الأخيرة في أعمال ترميم المسجد الأموي بحلب استعداداً لافتتاحه أمام المصلين
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى