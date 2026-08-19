بدء فرع المصرف الزراعي في القامشلي بصرف مستحقات المزارعين
سوريون في دول الاغتراب لـ سانا: الحكم على المجرم وسيم الأسد بالإعدام انتصار للعدالة
وفد أممي يزور حلب وريفها ويطلع على المشاريع الإنسانية والخدمية
وفد أممي يطلع على الواقع الإنساني والخدمي في بلدة معرة حرمة بريف إدلب
محافظ حلب عزام الغريب يبحث مع وفد أممي دعم عودة النازحين وإزالة الأنقاض
افتتاح مهرجان “صيف سوريا” في مدينة السلام بالقنيطرة
دمشق تحتضن ندوة شهداء الكيماوي تأكيداً على حق الضحايا في الاعتراف والإنصاف
تربية الرقة تكرم 16 طالباً وطالبة من المتفوقين في الشهادة الثانوية
Sign in to your account
تذكرني