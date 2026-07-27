من المعرض الدولي لقطاعات الزراعة والغذاء والصناعة.. شركات عربية تعرض منتجاتها وتبحث عن شراكات
وفاة شخصين وإصابة أربعة آخرين جراء غرق سيارة في مدينة الكسرة بريف دير الزور الغربي
وزارة الرياضة والشباب: نعمل على إزالة جميع العقبات لإنجاح الرياضة السورية وتحقيق الإنجازات
وزير الإعلام يبحث مع إعلاميي القنيطرة واقع المهنة ومقترحاتهم حول مشروع قانون الإعلام الجديد
تكريم بعثة منتخب سوريا للناشئات لكرة القدم بعد تتويجهن ببطولة غرب آسيا
أهالي دير الزور يطالبون بتحسين طريق دمشق – دير الزور بعد الحادث الأليم
أعضاء مجلس الشعب: النظام الداخلي الجديد يعزز كفاءة الأداء التشريعي والرقابي
مجلس الشعب يعقد جلسته الثانية ويناقش مشروع النظام الداخلي للمجلس
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