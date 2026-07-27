وفاة شخصين وإصابة أربعة آخرين جراء غرق سيارة في مدينة الكسرة بريف دير الزور الغربي

دور نشر كويتية تفتح نوافذ جديدة للحوار الثقافي في أروقة معرض دمشق الدولي للكتاب
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