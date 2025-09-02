مشاركة واسعة لشركات الشحن والاستيراد في معرض دمشق الدولي
موسم العنب في حمص… قطاف الخير من الكروم إلى الأسواق
مجسمات توضيحية تبرز عمل قطاعات النفط والغاز والجيولوجيا في معرض دمشق الدولي
تصدير 600 ألف برميل نفط من مصب طرطوس لمصلحة شركة عالمية
قافلة مساعدات غذائية وإغاثية مؤلفة من 22 شاحنة متوجهة نحو محافظة السويداء
فعاليات متنوعة في معرض دمشق الدولي ترسم الفرحة والبهجة على وجوه الأطفال
حمص من السماء.. المدينة التي صنعت مجدها وتاريخها
جناح الخيول العربية الأصيلة.. نقطة جذب للزوار في معرض دمشق الدولي
Sign in to your account
تذكرني