وزير النقل: مستعدون لتقديم التسهيلات لإنجاح أي فرص استثمارية في قطاع النقل

وزير النقل في حكومة تسيير الأعمال بهاء الدين شرم يجتمع مع نقابة الشاحنات المبردة في لبنان
معرض لمشاريع الطلاب من مختلف السنوات الدراسية في كلية الهندسة المعمارية بحلب
مشاهد لوصول قافلة المساعدات الإغاثية إلى جسر بلدة نامر بريف درعا
قوى الأمن الداخلي تقوم بإجلاء عائلة من قرية نجران في ريف السويداء وفرق الدفاع المدني تؤ
محافظ إدلب ومدير الصحة يطمئنان على جرحى الانفجار الذي وقع في معرة مصرين بريف إدلب الشما
