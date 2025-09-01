وزير الصحة من معرض دمشق الدولي: مشاركتنا تهدف إلى نشر الوعي الصحي بين المواطنين
افتتاح كنيسة “القديسة آنا” في قرية اليعقوبية غربي إدلب
وزير النقل: مستعدون لتقديم التسهيلات لإنجاح أي فرص استثمارية في قطاع النقل
سبتمبر 1, 2025
“مع بعض، حلب أحلى”.. تكريم مبادرات شبابية ومجتمعية شاركت بحملة “لعيونك يا حلب”
حضور لافت للشركات المصرية في معرض دمشق الدولي
شركات أردنية تستكشف السوق السورية في معرض دمشق الدولي
مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية يعرض خدماته المخبرية والتقنية في معرض دمشق الدولي
Sign in to your account
تذكرني