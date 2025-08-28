حملة لإزالة البسطات العشوائية من شوارع درعا ونقلها إلى أماكن أكثر تنظيماُ
سماء معرض دمشق الدولي ترصد الحكاية.. آلاف الزوار يملؤون الساحات في ثاني أيامه
استعدادات واسعة لحملة “أبشري حوران” على مدرج بصرى الشام
الجمعية السورية للعلوم الصيدلانية تطلق اليوم العلمي الأول حول التطوير الدوائي
مديرية تربية إدلب تواصل إعادة تأهيل المدارس بسراقب استعداداً للعام الدراسي الجديد
توافد كبير للأهالي يزيّن بوابات معرض دمشق الدولي
وصول أول باخرة محملة بـ 19000 طن من الشعير لمرفأ طرطوس قادمة من أمريكا الجنوبية وأوروبا
بالتعاون مع إدارة منطقة الحفة منظمة نعمة للإغاثة والتنمية تطلق مشروعاً لترميم المنازل
