الرئيس الشرع: منذ لحظة التحرير جعلت سوريا الجديدة أولويتها في الاستقرار الأمني

وزير التعليم العالي والبحث العلمي: نبارك لـ سانا انطلاقتها القوية.
كلمة وزير الأشغال العامة والإسكان السيد مصطفى عبد الرزاق خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومة الجمهورية العربية السورية
الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية في اللاذقية تبدأ حملة لمعايرة عدادات محطات الوقود
الوحدة يحرز لقب بطولة دمشق الكروية الودية
مؤسسة مياه دمشق وريفها تضع اللمسات الأخيرة للمشاركة في معرض دمشق الدولي
