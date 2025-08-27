أهالي جزيرة أرواد يتحدثون عن تاريخ الجزيرة وماذا تعني لهم
فلاحو غوطة دمشق يروون حجم الخراب في أراضيهم جراء ممارسات النظام البائد
بعد 14 عاماً من التهجير.. آلاف النازحين يعودون إلى قراهم في ريف إدلب الجنوبي
وزارة التنمية الإدارية تطلق برنامجاً تدريبياً حول المعايير الدولية للتدقيق الداخلي
الحمام العثماني في حمص.. تحفة أثرية وقبلة سياحية
وصول قافلة المساعدات الإغاثية إلى ممر بصر الحرير في طريقها إلى محافظة السويداء
جامعة حلب تفتتح أول صيدلية افتراضية لتدريب طلاب كلية الصيدلة
قافلة مساعدات إغاثية وغذائية تصل إلى جسر مدينة إزرع متوجهة إلى محافظة السويداء
Sign in to your account
تذكرني