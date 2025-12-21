الهلال الأحمر العربي السوري يوزع سللاً غذائية على أهالي بلدة خربا بريف السويداء
افتتاح مشفى مدينة سراقب في ريف إدلب لتأمين الخدمات الطبية للأهالي
سوق السروجية بدمشق.. ثمانية قرون من التراث الحي
افتتاح مكتب بريد طيبة الإمام في ريف حماة الشمالي
فعاليات رسمية وشعبية وطلابية ومنظمات عربية تشارك في حملة “غرسة وطن” لزراعة 5900 غرسة
مشاركة واسعة وأجواء حماسية في بطولة اختراق الضاحية بدير عطية في ريف دمشق
وزير الزراعة لـ سانا: “غرسة وطن” جزء من عدة حملات هدفها استعادة الغطاء النباتي على مستوى سور
محافظ ريف دمشق لـ سانا: “غرسة وطن” تهدف إلى تعزيز الغطاء النباتي بعد تعرضه لعملية تدمير ممنه
