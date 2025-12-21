سوق السروجية بدمشق.. ثمانية قرون من التراث الحي

فرحة أهالي دير الزور بالعرض العسكري الذي نظمته وزارة الدفاع بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
حضور مميز لشركات وزارة الأشغال العامة والإسكان في المعرض ‏الدولي للبناء “بيلدكس”
سوريا تشارك في معرض دبي للطيران بدورته التاسعة عشرة
أكثر من ألف طالب يتقدم للمفاضلة يومياً في مركز الآداب بجامعة دمشق
بحضور محافظ حلب المهندس عزام الغريب.. ندوة لوزارة التنمية الإدارية حول توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال العمل الحكومي
