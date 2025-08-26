الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تنهي تجهيز جناحها للمشاركة في معرض دمشق الدولي

مدير المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء يستعرض الخطط المستقبلية لتلبية الطلب على الطاقة
بعد توقفه ليومين معبر كسب الحدودي يستأنف عمله باستقبال المسافرين وتقديم التسهيلات اللاز
العرض الأول للفيلم الوثائقي “من أجل سما” في حلب
العقيد حسن عبد الغني المتحدث باسم وزارة الدفاع في زيارة لأهالي الساحل وإخبارهم بالتواصل في حال حدوث أي تجاوز
منتخب سوريا لكرة السلة للسيدات يختتم تحضيراته المحلية لبطولة غرب آسيا
