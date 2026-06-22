يوم حقلي للتعريف بأصناف الكرز في محطة بحوث سرغايا بريف دمشق

ريف دمشق-سانا



نفذت الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية اليوم الإثنين، يوماً حقلياً في محطة بحوث سرغايا بريف دمشق للتعريف بأصناف الكرز المزروعة في المحطة، بمشاركة عدد من المزارعين إلى جانب مجموعة من الخبراء والكوادر الفنية والمهندسين الزراعيين.



وشملت أنواع الكرز المعروضة أصنافاً ذات منشأ فرنسي مثل ستارك لامبرت، وهاردي جانيت، وبيغارو قوس قزح، وستارك غولد، وستارك مونتمورانس، وبيغارو نابليون، وبيغارو ريفريش، وبيغارو، إضافة إلى أصناف ذات منشأ إيطالي مثل أدريانا وجورجيا، وجميعها تتمايز في اللون وخصائص المذاق، ومواعيد النضوج وقدرة التحمل.

وأكد معاون المدير العام للهيئة عبد المحسن مرعي في تصريح لـ سانا، أن هذا النشاط يهدف إلى تقديم مخرجات علمية ذات قيمة تطبيقية للمزارعين، مبيناً أن المحطة تواصل تنفيذ برامجها البحثية الهادفة إلى تقييم أصناف الكرز المزروعة، وإدخال أصناف جديدة تتلاءم مع الظروف البيئية للمنطقة، بما يسهم في دعم المزارعين، وتحسين مردودهم الاقتصادي.





وأوضح مرعي أن الأصناف التي جرى تقييمها تشمل طيفاً واسعاً من الأصناف المبكرة والمتوسطة والمتأخرة، الأمر الذي يتيح للمزارع فترة تسويقية أطول، لافتاً إلى أن البحوث الزراعية تعمل حالياً على تطوير برامجها البحثية، وإدخال مجموعات جديدة من الأصناف ذات قيمة اقتصادية عالية تواكب متطلبات التصدير العالمية، وتضمن للمزارع دخلاً مستقراً.

دعم وإرشاد للمزارعين

بدوره، أكد رئيس اتحاد فلاحي دمشق وريفها خالد المكبتل أن الاتحاد يحرص على نقل الأساليب العلمية الحديثة ونتائج الأبحاث الزراعية إلى المزارعين، بما يضمن اعتماد الأصناف المحسنة والمعتمدة والموثوقة، والحفاظ على جودتها ومنع تراجع خصائصها الناتج عن الممارسات التقليدية، إلى جانب تنظيم الندوات والبرامج الإرشادية، وتقديم الدعم المادي والمعنوي والفني للفلاحين، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتحسين جودة المحاصيل.

استنباط أصناف جديدة

من جانبه، أشار مدير محطة بحوث سرغايا محمد عنقود إلى أن المحطة تضم مجموعات واسعة من الأشجار المثمرة، بينها 30 صنفاً من الكرز، إلى جانب العمل على استنباط أصناف جديدة، مبيناً أن الهدف من اليوم الحقلي هو تعريف المزارعين بالأصناف الملائمة للمنطقة، وتمكينهم من اختيار الأشجار ذات الإنتاج الجيد والنوعية الممتازة.



يذكر أن مساحة أشجار الكرز المزروعة في محافظة ريف دمشق تبلغ 21 ألفاً و297 هكتاراً للزراعات المروية والبعلية بتقديرات إنتاج إجمالية تصل إلى 38.2 ألف طن، فيما يصل العدد الكلي لأشجار الكرز في المحافظة إلى 6 ملايين و470 ألف شجرة، المثمر منها 3 ملايين و730 ألف شجرة.



