الوحدة يحسم المواجهة الأولى أمام أهلي حلب 82-75 نقطة في نهائي دوري كرة السلة

photo 2026 07 26 00 18 26 الوحدة يحسم المواجهة الأولى أمام أهلي حلب 82-75 نقطة في نهائي دوري كرة السلة

دمشق-سانا

حسم فريق الوحدة المباراة الأولى في سلسلة الدور النهائي لبطولة دوري الرجال بكرة السلة أمام ضيفه أهلي حلب بنتيجة 82-75 نقطة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق.

وجاءت المباراة متكافئة بين الفريقين مع أفضلية نسبية لأصحاب الأرض الذي أنهى النصف الأول من المباراة متقدماً بفارق عشر نقاط بواقع 45-35 نقطة.

وفي الربعين الثالث والرابع تمكن أهلي حلب من تقليص الفارق والتقدم بالنتيجة في بعض أوقات اللقاء، إلا أن الوحدة تمكن من حسم النتيجة النهائية بفضل تألق لاعبيه المحترفين في التسديد من خارج القوس، لينتهي اللقاء الأول في السلسلة بفوز صعب بفارق 7 نقاط بواقع 82-75 نقطة.

وكان الوحدة قد حجز مقعده في النهائي عقب تجاوز ‏النواعير، بثلاثة انتصارات دون رد، أما أهلي حلب، فتأهل على حساب حمص ‏الفداء، بتحقيق ثلاثة ‏انتصارات متتالية مقابل خسارة واحدة.

مصدر أمني بدمشق لـ سانا: بشكل متواز، قامت مجموعات أخرى في نفس الوقت بالانتشار بين الأراضي الزراعية وإطلاق النار على آليات المدنيين وآليات إدارة الأمن العام على الطرق، ما أدى لاستشهاد 6 أشخاص وجرح آخرين
أبازيد: الزيادة على الرواتب والأجور بنسبة 400 بالمئة وفقاً لتوجيهات قيادة الإدارة السورية الجديدة كان من المقرر صرفها مطلع كانون الثاني الجاري، ولكن فوجئت الحكومة بأن أعداد العاملين المسجلين في الجهات العامة
الرئيس الشرع والوزير الشيباني يجريان لقاءات عدة على هامش القمة العربية غير العادية
النواعير والشعلة يتأهلان لنهائي بطولة التحرير الأولى لكرة اليد لتحت الـ 17 سنة- فيديو
غارسيا يقود ريال مدريد لفوز كبير على ريال بيتيس في الدوري الإسباني
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك