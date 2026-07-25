الوحدة يحسم المواجهة الأولى أمام أهلي حلب 82-75 نقطة في نهائي دوري كرة السلة

دمشق-سانا

حسم فريق الوحدة المباراة الأولى في سلسلة الدور النهائي لبطولة دوري الرجال بكرة السلة أمام ضيفه أهلي حلب بنتيجة 82-75 نقطة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق.

وجاءت المباراة متكافئة بين الفريقين مع أفضلية نسبية لأصحاب الأرض الذي أنهى النصف الأول من المباراة متقدماً بفارق عشر نقاط بواقع 45-35 نقطة.

وفي الربعين الثالث والرابع تمكن أهلي حلب من تقليص الفارق والتقدم بالنتيجة في بعض أوقات اللقاء، إلا أن الوحدة تمكن من حسم النتيجة النهائية بفضل تألق لاعبيه المحترفين في التسديد من خارج القوس، لينتهي اللقاء الأول في السلسلة بفوز صعب بفارق 7 نقاط بواقع 82-75 نقطة.

وكان الوحدة قد حجز مقعده في النهائي عقب تجاوز ‏النواعير، بثلاثة انتصارات دون رد، أما أهلي حلب، فتأهل على حساب حمص ‏الفداء، بتحقيق ثلاثة ‏انتصارات متتالية مقابل خسارة واحدة.