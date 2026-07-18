رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين والأردن

photo 2026 07 15 13 44 38 1 1 رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين والأردن

مكة المكرمة-سانا

أدانت رابطة العالم الإسلامي بشدة اليوم السبت مواصلة إيران اعتداءاتها على الكويت والبحرين والأردن، مؤكدة تضامنها مع الدول الثلاث في إجراءاتها الرامية إلى حفظ أمنها وسيادتها.

وفي بيان صادر عن الأمانة العامة للرابطة، جدد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، التنديد بالاعتداءات الإيرانية المتكررة، واستهدافها البنى التحتية والمنشآت المدنية والحيوية، مؤكداً أن هذه الأعمال تنتهك القيم الدينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتمثل تهديداً خطراً على أمن المنطقة واستقرارها وسلامة شعوبها.

وشدد العيسى على التضامن الكامل مع الكويت والبحرين والأردن في كل ما تتخذه من إجراءات، لحفظ أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وخلال الأيام الأخيرة، أعلنت دول الكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان والأردن التصدي لهجمات إيرانية بالصواريخ والمسيّرات، في ظل تبادل الضربات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

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