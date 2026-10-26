رئيس الوزراء الأردني يجدد وقوف بلاده الى جانب سوريا ولبنان ‏

عمان-سانا‏

جدد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، اليوم الإثنين، وقوف بلاده إلى ‏جانب سوريا ولبنان ودعم جهودهما لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، ‏مشدداً على رفض الأردن الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهما، والاعتداءات ‏المتكررة التي يتعرضان لها.‏

ونقلت وكالة “بترا” عن حسان قوله: إن المنطقة تمر بظروف دقيقة ‏وتحديات متسارعة، ما يجعل تعزيز التشاور والتنسيق مع الأشقاء العرب، ‏أكثر أهمية من أي وقت مضى. ‏

وأكد على ضرورة تغليب الحوار والحلول السياسية والدبلوماسية لمعالجة ‏الأزمات، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ورفض أي تدخلات من ‏شأنها زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.‏

وشدد حسان على أن السياسات الاستيطانية والتوسعية الإسرائيلية في ‏الأراضي الفلسطينية والمنطقة، تشكل تهديداً لأمن المنطقة والأمن العالمي، ‏داعياً إلى مواصلة العمل مع الدول العربية والشركاء الدوليين للتصدي ‏للإجراءات الإسرائيلية التصعيدية التي تستهدف تقويض فرص إقامة الدولة ‏الفلسطينية وفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.‏