رئيس الوزراء الأردني يجدد وقوف بلاده الى جانب سوريا ولبنان ‏

عمان-سانا
جدد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، اليوم الإثنين، وقوف بلاده إلى جانب سوريا ولبنان ودعم جهودهما لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، مشدداً على رفض الأردن الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهما، والاعتداءات المتكررة التي يتعرضان لها.
ونقلت وكالة “بترا” عن حسان قوله: إن المنطقة تمر بظروف دقيقة وتحديات متسارعة، ما يجعل تعزيز التشاور والتنسيق مع الأشقاء العرب، أكثر أهمية من أي وقت مضى.
وأكد على ضرورة تغليب الحوار والحلول السياسية والدبلوماسية لمعالجة الأزمات، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ورفض أي تدخلات من شأنها زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.
وشدد حسان على أن السياسات الاستيطانية والتوسعية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والمنطقة، تشكل تهديداً لأمن المنطقة والأمن العالمي، داعياً إلى مواصلة العمل مع الدول العربية والشركاء الدوليين للتصدي للإجراءات الإسرائيلية التصعيدية التي تستهدف تقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية وفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.