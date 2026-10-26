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قوات الدعم السريع تستهدف بطائرات مسيّرة 5 محطات كهرباء شرق ‏السودان

thumbs b c bb6fd048dfc4655aca49c95c398ff09d قوات الدعم السريع تستهدف بطائرات مسيّرة 5 محطات كهرباء شرق ‏السودان
من استهداف قوات الدعم السريع لمحطات ‏كهرباء-أرشيف-السودان‏

الخرطوم-سانا ‏

استهدفت قوات الدعم السريع اليوم الإثنين بطائرات مسيّرة، خمس محطات ‏كهرباء، ما أدى الى انقطاع التيار في مناطق واسعة من شرق السودان.‏

ونقلت فرانس برس عن مسؤول حكومي قوله: إن الطائرات المسيّرة ‏استهدفت محطتين في ولاية القضارف، واثنتين في ولاية الجزيرة، ومحطة ‏خامسة في ولاية النيل الأبيض، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن ‏أجزاء واسعة من الولايات الثلاث.‏

وحذرت الأمم المتحدة مراراً من أن الضربات المتكررة على البنية التحتية ‏للطاقة تهدد وصول ملايين السكان إلى الرعاية الصحية والخدمات ‏الأساسية، في وقت يواجه فيه السودان أزمة غذائية حادة.‏

ويشهد السودان منذ نيسان 2023 حرباً بين الجيش السوداني وقوات ‏الدعم السريع، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف، ونزوح نحو 13 مليون ‏شخص، وسط تفاقم متواصل للأزمة الإنسانية.‏

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