قوات الدعم السريع تستهدف بطائرات مسيّرة 5 محطات كهرباء شرق ‏السودان

الخرطوم-سانا ‏

استهدفت قوات الدعم السريع اليوم الإثنين بطائرات مسيّرة، خمس محطات ‏كهرباء، ما أدى الى انقطاع التيار في مناطق واسعة من شرق السودان.‏

ونقلت فرانس برس عن مسؤول حكومي قوله: إن الطائرات المسيّرة ‏استهدفت محطتين في ولاية القضارف، واثنتين في ولاية الجزيرة، ومحطة ‏خامسة في ولاية النيل الأبيض، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن ‏أجزاء واسعة من الولايات الثلاث.‏

وحذرت الأمم المتحدة مراراً من أن الضربات المتكررة على البنية التحتية ‏للطاقة تهدد وصول ملايين السكان إلى الرعاية الصحية والخدمات ‏الأساسية، في وقت يواجه فيه السودان أزمة غذائية حادة.‏

ويشهد السودان منذ نيسان 2023 حرباً بين الجيش السوداني وقوات ‏الدعم السريع، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف، ونزوح نحو 13 مليون ‏شخص، وسط تفاقم متواصل للأزمة الإنسانية.‏