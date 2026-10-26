قوات الدعم السريع تستهدف بطائرات مسيّرة 5 محطات كهرباء شرق ‏السودان

الخرطوم-سانا
استهدفت قوات الدعم السريع اليوم الإثنين بطائرات مسيّرة، خمس محطات كهرباء، ما أدى الى انقطاع التيار في مناطق واسعة من شرق السودان.
ونقلت فرانس برس عن مسؤول حكومي قوله: إن الطائرات المسيّرة استهدفت محطتين في ولاية القضارف، واثنتين في ولاية الجزيرة، ومحطة خامسة في ولاية النيل الأبيض، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من الولايات الثلاث.
وحذرت الأمم المتحدة مراراً من أن الضربات المتكررة على البنية التحتية للطاقة تهدد وصول ملايين السكان إلى الرعاية الصحية والخدمات الأساسية، في وقت يواجه فيه السودان أزمة غذائية حادة.
ويشهد السودان منذ نيسان 2023 حرباً بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف، ونزوح نحو 13 مليون شخص، وسط تفاقم متواصل للأزمة الإنسانية.