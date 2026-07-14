قطر تدين استهداف جنوب السعودية بالصواريخ الباليستية

وزارة الخارجية القطرية 860x549 1 قطر تدين استهداف جنوب السعودية بالصواريخ الباليستية

الدوحة-سانا‏

أدانت دولة قطر بشدة استهداف ميليشيا الحوثي المنطقة الجنوبية في المملكة ‏العربية ‏السعودية بالصواريخ الباليستية، مؤكدةً أن هذه الاعتداءات تمثل ‏انتهاكاً ‏صارخاً لسيادة المملكة وسلامة أراضيها، وخرقاً للقانون الدولي، ‏وتهديداً ‏لأمن المنطقة واستقرارها.‏

وجددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان ‏اليوم الثلاثاء، تضامن بلادها ‏الكامل مع المملكة، ودعمها لكل ما تتخذه من ‏إجراءات لحفظ أمنها ‏واستقرارها وسيادتها، وضمان سلامة مواطنيها ‏والمقيمين على أراضيها.‏

وكانت السعودية أعلنت أمس الإثنين، أن دفاعاتها الجوية اعترضت ‏صواريخ ‏باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه جنوب البلاد.‏

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