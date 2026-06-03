مشروع سويسري ضخم لبطاريات التدفّق يعزز استقرار الشبكات الكهربائية

برن-سانا

تعمل شركة سويسرية على تنفيذ مشروع يُعد الأكبر من نوعه عالمياً في مجال بطاريات التدفّق الكهروكيميائية، بهدف تعزيز قدرات تخزين الطاقة المتجددة ودعم استقرار شبكات الكهرباء في سويسرا وأوروبا، ضمن توجه متسارع نحو تطوير بنية تحتية متقدمة للطاقة المستقبلية.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية «RTS» أول أمس، أن مجموعة «فليكس بيز» (FlexBase) تنفذ مشروعاً ضخماً في مدينة لاوفنبورغ بكانتون آرغاو، يتضمن إنشاء منشأة تحت الأرض داخل تجويف هندسي بعمق يصل إلى 27 متراً، وعلى مساحة تتجاوز طول ملعبين لكرة القدم، ليتم فيها احتضان نظام متكامل لتخزين الطاقة.

وبيّن القائمون على المشروع أن البطارية العملاقة ستتمكن من تخزين ما يصل إلى 1.2 غيغاواط/ساعة من الكهرباء أو ضخها خلال أجزاء من الثانية، ما يعادل قدرة محطة لايبشتات النووية القريبة، الأمر الذي يجعلها من بين أقوى أنظمة التخزين الكهروكيميائي على مستوى العالم.

ويأتي هذا المشروع ضمن مركز لاوفنبورغ التكنولوجي المستقبلي، الذي سيقام على مساحة تقارب 20 ألف متر مربع، ويضم مركز بيانات متقدماً يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مرافق بحثية ومختبرات تطوير، في إطار دمج الطاقة بالتكنولوجيا ضمن منظومة واحدة متكاملة.

وأشارت الشركة المنفذة إلى أن المشروع يُموّل من القطاع الخاص، وتُقدّر تكلفته بين مليار وخمسة مليارات فرنك سويسري، مع توقعات بتوفير نحو 300 فرصة عمل، على أن يبدأ تشغيله بحلول عام 2029.

وتعتمد تقنية بطاريات التدفّق على محاليل سائلة موصلة للكهرباء تُخزّن في خزانات ضخمة، حيث تمر عبر خلايا كهروكيميائية لتحويل الطاقة المخزنة إلى كهرباء قابلة للاستخدام، مع إمكانية إعادة شحنها عبر فائض الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وتسهم هذه التقنية في تعزيز استقرار الشبكات الكهربائية من خلال تخزين فائض الإنتاج وإعادة ضخه عند الحاجة، بما يحد من مخاطر الانقطاع ويساعد على مواكبة الطلب المتزايد على الطاقة، ولا سيما في ظل توسع مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.