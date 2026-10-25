أهالي المرج بريف دمشق يطالبون بإحداث مركز للدفاع المدني للاستجابة ‏للطوارئ

ريف دمشق-سانا‏

طالب أهالي منطقة المرج في الغوطة الشرقية بريف دمشق بإحداث مركز ‌‏للدفاع المدني أو نقطة طوارئ ثابتة، لتسريع الاستجابة للحرائق والحوادث ‌‏والحالات الإسعافية، في ظل اتساع المنطقة وتباعد بلداتها وبُعد مراكز ‌‏الطوارئ عنها.‏

وأوضح رئيس بلدة العتيبة عمر سيد خليل، لـ سانا اليوم الأحد، ‏أن البلدة ‏تعاني غياب سيارة إسعاف ومركز للإطفاء، رغم حاجة سكانها ‏إلى ‏خدمات الطوارئ، مشيراً إلى أن نحو 28 بلدة في المنطقة تتبع لناحية ‌‏المرج، وأن أقرب نقطة تابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في بلدة ‏النشابية التي تبعد نحو ‌‏25 كيلومتراً، فيما تتراوح المسافة إلى أقرب نقطة ‏طبية أو مشفى بين 33 ‏و35 كيلومتراً.‏

وأشار خليل إلى أهمية إحداث نقطة إسعافية ومركز للإطفاء في العتيبة ‏لخدمة البلدة والقرى المجاورة، باعتبارها آخر بلدات الغوطة الشرقية.‏

من جهته، بيّن أحمد الكيلاني، من أهالي منطقة المرج، أن المنطقة بحاجة ‌‏ماسة إلى مركز حكومي للدفاع المدني مجهز بالمستلزمات اللازمة للتعامل ‌‏مع الحوادث والحرائق والحالات الطارئة، مشيراً إلى أن الاستجابة لهذه ‌‏الحوادث تتطلب فرقاً متخصصة قادرة على الوصول إلى مواقع البلاغات ‌‏بالسرعة المطلوبة.‏

خطة لتعزيز انتشار مراكز الطوارئ

بدوره، أوضح مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في ريف دمشق شادي ‏الحسن أن المديرية وضعت، بعد التحرير واستحداث وزارة الطوارئ وإدارة ‏الكوارث، خطة متكاملة لتوزيع مراكز الدفاع المدني في المحافظة، مشيراً ‏إلى أن نقطة الإطفاء في بلدة النشابية تعمل على مدار الساعة، وأن المديرية ‏تعمل على تزويدها بسيارة إسعاف، ما يتيح تقديم الخدمات الإسعافية على ‏مدار الساعة أيضاً.‏

ولفت الحسن إلى أن ناحية المرج مدرجة ضمن خطة المديرية لإحداث ‌‏مركز للدفاع المدني، إلا أن افتتاحه تأخر بسبب محدودية الموازنات وعدم ‌‏توافر التجهيزات والآليات اللازمة، بما فيها سيارات الإسعاف والإطفاء.‏

وتُعد خدمات الدفاع المدني والإسعاف من المكونات الأساسية لمنظومة ‏الاستجابة للطوارئ، لما تؤديه من دور في حماية الأرواح والممتلكات، ‏والحد من تداعيات الحوادث والحرائق، ولا سيما في المناطق التي تتباعد ‏فيها التجمعات السكانية عن المراكز الخدمية.‏