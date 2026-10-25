المالية وصندوق النقد يبحثان إطلاق المرحلة الثانية لمشروع التوقعات الاقتصادية

دمشق-سانا

بحث وزير المالية محمد يسر برنية، اليوم الأحد، مع بعثة فنية من صندوق النقد ‏الدولي تزور دمشق برئاسة برين باترسبي، إطلاق المرحلة الثانية من مشروع بناء ‏نموذج للتوقعات الاقتصادية الكلية والإطار المالي متوسط المدى.‏

وأوضحت وزارة المالية، في منشور عبر قناتها على تلغرام، أن هذه المرحلة تهدف ‏إلى إرساء الإطار المالي متوسط المدى، الذي أصبح جزءاً من إصلاحات النظام ‏المالي الأساسي، بما يتيح دمج مؤشرات الإيرادات والنفقات والدين العام لتحقيق ‏الأهداف المالية، بالاستناد إلى توقعات اقتصادية ونماذج موثوقة وإدارة فعالة ‏للمخاطر.‏

تقارير فصلية عن الاقتصاد والمالية العامة

وتناول اللقاء إعداد تقارير فصلية موجزة حول تطورات الاقتصاد الكلي والمالية ‏العامة، وتحديث البيانات والإحصاءات، ورصد المستجدات الاقتصادية.‏

كما بحث الجانبان تطوير النماذج الاقتصادية، وتعزيز القدرات الفنية للكوادر في ‏مجالات التحليل والتنبؤ الاقتصادي، وتطوير أدوات إعداد السياسات المالية.‏

مراجعة الهيكل التنظيمي لدائرة السياسة المالية

وذكرت الوزارة أن اللقاء ناقش خطة التحضير لمشاورات المادة الرابعة المنصوص ‏عليها في اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن فريق الصندوق سيعمل ‏على مراجعة تقديرات الوزارة للتوقعات الاقتصادية وتحليلها للمخاطر المالية، إلى ‏جانب مراجعة الهيكل التنظيمي لدائرة السياسة المالية في الوزارة.‏

وتتيح مشاورات المادة الرابعة،‏ المنصوص عليها في اتفاقية تأسيس صندوق النقد ‏الدولي، ‏إجراء تقييم دوري للأوضاع الاقتصادية والمالية في الدول الأعضاء، ‏ومناقشة السياسات الاقتصادية مع السلطات المعنية، وتقديم توصيات بشأن الاستقرار ‏الاقتصادي والنقدي والمالي.‏