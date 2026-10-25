المالية وصندوق النقد يبحثان إطلاق المرحلة الثانية لمشروع التوقعات الاقتصادية

دمشق-سانا
بحث وزير المالية محمد يسر برنية، اليوم الأحد، مع بعثة فنية من صندوق النقد الدولي تزور دمشق برئاسة برين باترسبي، إطلاق المرحلة الثانية من مشروع بناء نموذج للتوقعات الاقتصادية الكلية والإطار المالي متوسط المدى.
وأوضحت وزارة المالية، في منشور عبر قناتها على تلغرام، أن هذه المرحلة تهدف إلى إرساء الإطار المالي متوسط المدى، الذي أصبح جزءاً من إصلاحات النظام المالي الأساسي، بما يتيح دمج مؤشرات الإيرادات والنفقات والدين العام لتحقيق الأهداف المالية، بالاستناد إلى توقعات اقتصادية ونماذج موثوقة وإدارة فعالة للمخاطر.
تقارير فصلية عن الاقتصاد والمالية العامة
وتناول اللقاء إعداد تقارير فصلية موجزة حول تطورات الاقتصاد الكلي والمالية العامة، وتحديث البيانات والإحصاءات، ورصد المستجدات الاقتصادية.
كما بحث الجانبان تطوير النماذج الاقتصادية، وتعزيز القدرات الفنية للكوادر في مجالات التحليل والتنبؤ الاقتصادي، وتطوير أدوات إعداد السياسات المالية.
مراجعة الهيكل التنظيمي لدائرة السياسة المالية
وذكرت الوزارة أن اللقاء ناقش خطة التحضير لمشاورات المادة الرابعة المنصوص عليها في اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن فريق الصندوق سيعمل على مراجعة تقديرات الوزارة للتوقعات الاقتصادية وتحليلها للمخاطر المالية، إلى جانب مراجعة الهيكل التنظيمي لدائرة السياسة المالية في الوزارة.
وتتيح مشاورات المادة الرابعة، المنصوص عليها في اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، إجراء تقييم دوري للأوضاع الاقتصادية والمالية في الدول الأعضاء، ومناقشة السياسات الاقتصادية مع السلطات المعنية، وتقديم توصيات بشأن الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي.
وكان وزير المالية محمد يسر برنية بحث في الـ24 من أيلول الماضي مع بعثة صندوق النقد الدولي، التقرير الأولي المتعلق بالمساعدة الفنية في مجال إحصاءات مالية الحكومة، وناقش معها مخرجات المشاورات والنتائج الأولية لأعمالها وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة (GFSM)، الذي يشكل المعيار الدولي لإعداد الإحصاءات المالية الحكومية.