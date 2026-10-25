مباحثات كويتية أردنية حول المستجدات الإقليمية وإدانة الهجوم على كنيسة ‏الكرك ‏

الكويت-سانا
بحث وزير الخارجية الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي اليوم الأحد، آخر المستجدات والتطورات على الساحة الإقليمية.
وذكرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان على منصة إكس، أن الوزير الكويتي جدد إدانة بلاده للهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في محافظة الكرك الأردنية، مؤكداً تضامن الكويت الكامل مع الأردن ووقوفها إلى جانبه في كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره.
وارتفعت حصيلة ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف الجمعة الماضي كنيسة في محافظة الكرك جنوب الأردن إلى تسعة قتلى.