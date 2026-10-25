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مباحثات كويتية أردنية حول المستجدات الإقليمية وإدانة الهجوم على كنيسة ‏الكرك ‏

موقع 2 مباحثات كويتية أردنية حول المستجدات الإقليمية وإدانة الهجوم على كنيسة ‏الكرك ‏
وزير الخارجية الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح مع نائب رئيس ‏الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في اتصال هاتفي-سانا

الكويت-سانا‏
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بحث وزير الخارجية الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح مع نائب رئيس ‏الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي اليوم ‏الأحد، آخر المستجدات والتطورات على الساحة الإقليمية.‏
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وذكرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان على منصة إكس، أن الوزير ‏الكويتي جدد إدانة بلاده للهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في ‏محافظة ‏الكرك الأردنية، مؤكداً تضامن الكويت الكامل مع الأردن ووقوفها ‏إلى جانبه ‏في كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره.‏

وارتفعت حصيلة ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف الجمعة الماضي ‏كنيسة في محافظة الكرك جنوب الأردن إلى تسعة قتلى.‏

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