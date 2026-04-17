السعودية تُرحب بإعلان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل

الرياض-سانا

رحبت المملكة العربية السعودية بإعلان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، مجددة التأكيد على وقوفها إلى جانب الدولة اللبنانية في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها.

ونقلت وكالة “واس” للأنباء عن وزارة الخارجية السعودية قولها في بيان أمس الخميس: “إن المملكة ترحب بإعلان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار في لبنان الشقيق، وتثمّن الدور الإيجابي الكبير الذي قامت به القيادة اللبنانية ممثلة بالرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري لتحقيق هذه الخطوة”.

وجددت الوزارة التأكيد على وقوف السعودية إلى جانب الدولة اللبنانية في بسط السيادة وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، والخطوات الإصلاحية التي اتخذتها، ومساعيها للحفاظ على مقدرات لبنان وسلامة ووحدة أراضيه.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس الخميس، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل مدته 10 أيام، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ عند منتصف ليلة اليوم الجمعة.

افتتاح سفارة الجمهورية اليمنية الشقيقة بدمشق
17 قتيلاً جراء غارات جوية وتوغل إسرائيلي في لبنان
مراسل سانا في حماة: 4 إصابات جراء استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي محيط قرية شطحة بريف حماة الشمالي الغربي
17 قتيلاً وعدد من الجرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك: هذه اللحظات لا تتكرر دائماً وكل جهود الإدارة الأمريكية تصب في مصلحة الحكومة السورية الجديدة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك