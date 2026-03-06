محافظ حلب عزام الغريب يتفقد عمليات إنقاذ العالقين تحت أنقاض المبنى المنهار بحي الأشرفية تاريخ النشر: 2026/03/06 8:37 مساءً اخر تحديث: 2026/03/06 8:39 مساءً وزير الإعلام: بوابة دمشق ستساعد الدراما السورية على تحقيق قفزة نوعية تزيد من نجاحها ونحن نسعى لإنتاج 25 عملاً هذا العام لإثبات أن سوريا الجديدة ستكون تربة خصبة للإبداع، ومن أجل تشجيع شركات الإنتاج المحلية والعالمية على الاستثمار في سوريا الخياط: سنشارك بالاستثمار في عدة قطاعات أبرزها المقاولات والبنية التحتية وإعادة الإعمار إضافة إلى مشاريع الطاقة وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاجاني: نؤكد التزامنا بالمبادئ والقيم التي تعزز الحرية لكل السوريين، بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية أو العرقية أو الدينية القاضي الشرعي الأول بدمشق يعلن غداً السبت أول أيام شهر رمضان المبارك وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية: إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية رسالة بأن الاقتصاد السوري بدأ في التحرك والانتعاش صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:عزام الغريبمحافظ حلب مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك انتشال جثمانين من أنقاض المبنى المنهار في حلب وفرق الإنقاذ تواصل البحث مارس 6, 2026 مارس 6, 2026 فرق الهندسة تواصل تطهير تلال نحشبا بريف اللاذقية من الألغام لتأمين عودة الأهالي إلى مناطقهم مارس 6, 2026 مارس 6, 2026 سوريون في هولندا ينظمون مبادرة إنسانية بعنوان “مائدة رحمة في أرض الغربة” مارس 6, 2026 مارس 6, 2026 اتحادا العمال والكتّاب يعززان التعاون لإطلاق مشاريع ثقافية ونقابية مشتركة مارس 6, 2026 مارس 6, 2026