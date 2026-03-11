24 قتيلاً جراء الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ فجر اليوم

بيروت-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا الغارات التي تشنها القوات الإسرائيلية على بلدات وقرى لبنانية منذ الفجر وحتى الآن إلى 24 قتيلاً إضافة إلى وقوع إصابات.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة العامة قولها في بيان: “إن العدو الإسرائيلي شن غارات على بلدة الشهابية قضاء صور، أدت إلى مقتل 7 مواطنين وإصابة 11 بجروح”.

كما قُتل ثلاثة أشخاص نتيجة غارة إسرائيلية معادية على مدينة بنت جبيل قضاء بنت جبيل فجر اليوم، فيما يحلّق الطيران الحربي الإسرائيلي بكثافة فوق أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت، وعلى علو منخفض.

واستهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي أيضاً مبنى في بلدة تمنين التحتا في قضاء بعلبك تقطنه عائلة سورية، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص وجرح 5 آخرين.

وقتل ثلاثة شبان جراء غارة شنّها الطيران الحربي الإسرائيلي بعد منتصف الليل على منزل في بلدة الشرقية، كما قُتل مسعف في الهيئة الصحية الإسلامية في غارة مماثلة على بلدة كفرتبنيت.

وصباح اليوم تعرض محيط المدرسة الرسمية في بلدة عربصاليم بالنبطية لغارة جوية، إضافة إلى بلدة زوطر الشرقية، فيما استهدفت مسيّرة إسرائيلية، سيارة BMW رباعية الدفع في منطقة صف الهوا في مدينة بنت جبيل، ما أدى لوقوع عدة إصابات.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أمس مقتل 12 شخصاً وإصابة آخرين جراء سلسلة غارات نفذها الطيران الإسرائيلي، استهدفت عدة بلدات في جنوب لبنان.