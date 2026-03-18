تطوير جهاز مزروع يعزز كفاءة العلاج المناعي للأورام السرطانية

واشنطن-سانا

طوّر باحثون في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA) جهازاً قابلاً للزرع داخل الجسم، يهدف إلى دعم الخلايا المناعية، وتعزيز قدرتها على الاستمرار في مهاجمة الأورام السرطانية، وخاصة تلك التي يصعب علاجها.

وبحسب تقرير نشره موقع Medical Xpress، استندت الدراسة إلى نتائج نشرت في مجلة Nature Biomedical Engineering، حيث أظهرت التقنية فعالية واعدة في نماذج لسرطان الجلد، وسرطان الغدد الليمفاوية.

ويعمل الجهاز كمنصة لإعادة تنشيط الخلايا المناعية من نوع CAR-iNKT، إذ يجذبها إلى موقع الورم، ويزودها بإشارات مستمرة تساعدها على البقاء نشطة، والتكاثر ومواصلة مهاجمة الخلايا السرطانية.

وأوضح الباحثون أن النظام يعتمد على جسيمات دقيقة تحتوي على محفزات مناعية، تعمل على إعادة “شحن” الخلايا المناعية، بما يعزز قدرتها على الاستجابة لفترات أطول مقارنة بالعلاجات التقليدية.

وأظهرت التجارب أن هذه الخلايا المعاد تنشيطها لا تقتصر على موقع الورم، بل تنتشر في الجسم وتهاجم الخلايا السرطانية في أماكن متعددة، ما يشير إلى إمكانات واعدة لتطوير علاجات أكثر فاعلية للأورام المعقدة.

وتشير هذه النتائج إلى آفاق واعدة لتطوير علاجات مناعية أكثر كفاءة، مع إمكانية الانتقال مستقبلاً إلى تطبيقات سريرية تسهم في تحسين فرص العلاج.

