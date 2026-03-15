فيدان: سياسات إسرائيل تسهم في إبقاء الشرق الأوسط في حالة توتر دائم

أنقرة-سانا

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن سياسات إسرائيل التوسعية في المنطقة، تسهم في إبقاء الشرق الأوسط في حالة توتر دائم.

وأوضح فيدان في مقابلة مع وكالة أسوشييتد برس أن هدف الإسرائيليين ليس الأمن، بل الحصول على مزيد من الأراضي واذا لم يتخلوا عن هذا التفكير، فإن الشرق الأوسط سيبقى ساحة حرب دائماً.

وأشار فيدان إلى إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طالما بقي في منصبه، فإن ذلك يعني أن إسرائيل ستستمر في تصوير أطراف إقليمية مختلفة كأعداء وذلك لدفع أجندتها قدماً في المنطقة.

وتطرق الوزير التركي إلى الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مشيراً إلى أن الظروف الحالية ليست مواتية للدبلوماسية، مؤكداً في الوقت ذاته أن بلاده تبذل جهوداً لإقناع إيران بوقف اعتداءاتها على دول المنطقة.

وكان فيدان أكد أمس السبت خلال مؤتمر صحفي ضرورة عدم تجاهل الأسباب والجذور الكامنة وراء هذا الصراع في المنطقة، لافتاً إلى أن تركيا لا تريد أن تكون طرفاً في هذه الحرب.

وتشنّ الولايات المتحدّة وإسرائيل منذ الـ 28 من شباط الماضي ضربات جوية وصاروخية متواصلة على إيران، التي ردت بدورها بإطلاق الصواريخ والمسيرات على إسرائيل، إلى جانب الاعتداء على دول عدة في المنطقة.