أزمة المازوت في اللاذقية تؤثر على حركة نقل الركاب والطلاب والبضائع

اللاذقية-سانا
يواجه سائقون في محافظة اللاذقية صعوبات متزايدة في تأمين مادة المازوت اللازمة لعملهم، مع استمرار انقطاعها منذ أربعة أيام، الأمر الذي أدى إلى تعطل أعمالهم وتأخير حركة نقل الركاب والطلاب والبضائع، في ظل تكرار أزمة المحروقات وانعكاساتها على مصادر رزقهم والتزاماتهم اليومية.
وأوضح عدد من السائقين لمراسل سانا أن نقص المادة يضطرهم إلى الانتظار لساعات طويلة أمام محطات الوقود دون معرفة موعد توفرها، ما يؤدي إلى هدر الوقت وتعطيل أعمالهم، ولا سيما العاملين في نقل الركاب والطلاب والبضائع.
انتظار لساعات طويلة وتعطل للأعمال
وبيّن سائق الشحن مصطفى مصري أن مادة المازوت توافرت الأسبوع الماضي بعد انقطاع، قبل أن تتجدد الأزمة مجدداً، مشيراً إلى أنه ينتظر دوره أمام إحدى المحطات منذ يوم أمس، دون معرفة موعد وصول المادة، الأمر الذي يعرقل عمله ويؤثر في قدرته على الوفاء بالتزاماته الشخصية والمهنية.
من جهته، أوضح سائق باص مدرسي، محمد عبد الكريم، أن أزمة المازوت تعيق عمله في نقل الطلاب من منازلهم إلى مدارسهم وبالعكس، لافتاً إلى أنه انتظر من الساعة الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً لتعبئة 40 ليتراً من المازوت، وهي كمية لا تكفي احتياجات الباص، ما يزيد صعوبة الالتزام بمواعيد نقل الطلاب.
بدوره، بيّن سائق سيارة بضائع، سليمان سليمان، القادم من ريف إدلب لتوصيل البضائع إلى اللاذقية، أنه ينتظر منذ الساعة الحادية عشرة صباحاً لتعبئة المازوت ومتابعة عمله، بعد نفاد الكمية من سيارته، موضحاً أنه لم يتمكن من تأمين المادة على الطريق، كما لم يجدها عند وصوله إلى اللاذقية، ما حال دون إيصال البضائع إلى الزبائن في الوقت المحدد.
مخاوف من استمرار الأزمة
أشار نبيل شريقان سائق إحدى الآلايات العاملة على خط بن الجوزة – اللاذقية، إلى أنه ينتظر دوره لساعات عدة، ويخشى من عدم تمكنه من مواصلة العمل في اليوم التالي إذا لم يتمكن من الحصول على المازوت، ومؤكداً أن تكرار الأزمة ينعكس سلباً على عمله ومصدر رزقه.
وتؤثر أزمة المازوت في قطاع النقل بمحافظة اللاذقية، مسببةً تأخراً في تنقل المواطنين وإيصال البضائع، فضلاً عن خسائر مادية يتحملها السائقون نتيجة تعطل أعمالهم وطول فترات الانتظار.
ويأتي تفاقم أزمة المحروقات في وقت تواصل فيه الجهات الحكومية والرقابية متابعة ملف قطاع الطاقة وتأمين المشتقات النفطية، حيث شهدت الفترة الأخيرة تعزيز إجراءات تنظيم عمليات التوزيع ومراقبة الأسواق والحد من الاحتكار في مختلف المحافظات.