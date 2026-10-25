أزمة المازوت في اللاذقية تؤثر على حركة نقل الركاب والطلاب والبضائع

اللاذقية-سانا‏

يواجه سائقون في محافظة اللاذقية صعوبات متزايدة في تأمين مادة المازوت اللازمة ‏لعملهم، مع استمرار انقطاعها منذ أربعة أيام، الأمر الذي أدى إلى تعطل أعمالهم وتأخير ‏حركة نقل الركاب والطلاب والبضائع، في ظل تكرار أزمة المحروقات وانعكاساتها على ‏مصادر رزقهم والتزاماتهم اليومية.

وأوضح عدد من السائقين لمراسل سانا أن نقص المادة يضطرهم إلى الانتظار لساعات ‏طويلة أمام محطات الوقود دون معرفة موعد توفرها، ما يؤدي إلى هدر الوقت وتعطيل ‏أعمالهم، ولا سيما العاملين في نقل الركاب والطلاب والبضائع.

انتظار لساعات طويلة وتعطل للأعمال

وبيّن سائق الشحن مصطفى مصري أن مادة المازوت توافرت الأسبوع الماضي بعد انقطاع، ‏قبل أن تتجدد الأزمة مجدداً، مشيراً إلى أنه ينتظر دوره أمام إحدى المحطات منذ يوم أمس، ‏دون معرفة موعد وصول المادة، الأمر الذي يعرقل عمله ويؤثر في قدرته على الوفاء ‏بالتزاماته الشخصية والمهنية.

من جهته، أوضح سائق باص مدرسي، محمد عبد الكريم، أن أزمة المازوت تعيق عمله في ‏نقل الطلاب من منازلهم إلى مدارسهم وبالعكس، لافتاً إلى أنه انتظر من الساعة الثامنة ‏مساءً حتى السادسة صباحاً لتعبئة 40 ليتراً من المازوت، وهي كمية لا تكفي احتياجات ‏الباص، ما يزيد صعوبة الالتزام بمواعيد نقل الطلاب.

بدوره، بيّن سائق سيارة بضائع، سليمان سليمان، القادم من ريف إدلب لتوصيل البضائع ‏إلى اللاذقية، أنه ينتظر منذ الساعة الحادية عشرة صباحاً لتعبئة المازوت ومتابعة عمله، ‏بعد نفاد الكمية من سيارته، موضحاً أنه لم يتمكن من تأمين المادة على الطريق، كما لم ‏يجدها عند وصوله إلى اللاذقية، ما حال دون إيصال البضائع إلى الزبائن في الوقت المحدد.

مخاوف من استمرار الأزمة

أشار نبيل شريقان سائق إحدى الآلايات العاملة على خط بن الجوزة – اللاذقية، إلى أنه ‏ينتظر دوره لساعات عدة، ويخشى من عدم تمكنه من مواصلة العمل في اليوم التالي إذا لم ‏يتمكن من الحصول على المازوت، ومؤكداً أن تكرار الأزمة ينعكس سلباً على عمله ومصدر ‏رزقه.

وتؤثر أزمة المازوت في قطاع النقل بمحافظة اللاذقية، مسببةً تأخراً في تنقل المواطنين ‏وإيصال البضائع، فضلاً عن خسائر مادية يتحملها السائقون نتيجة تعطل أعمالهم وطول ‏فترات الانتظار.

ويأتي تفاقم أزمة المحروقات في وقت تواصل فيه الجهات الحكومية والرقابية متابعة ‌‏‌‏ملف ‏قطاع الطاقة وتأمين المشتقات النفطية، حيث شهدت الفترة الأخيرة تعزيز إجراءات ‌‏‌‏تنظيم ‏عمليات التوزيع ومراقبة الأسواق والحد من الاحتكار في مختلف المحافظات.