تاريخ العلاقات الاجتماعية ضمن جلسات الملتقى الدولي للعلاقات التركية ‏السورية

دمشق-سانا‏

واصلت أبحاث الملتقى الدولي للعلاقات التركية السورية مد جسورها الفكرية ‏لتكمل مساء اليوم السبت عبر جلسات تناولت الذاكرة الجمعية وتعميق الفهم ‏التراكمي المتبادل بين سوريا والأناضول.

وتنوعت محاور الجلستين الثانية والثالثة من الملتقى الذي استضافته كلية ‏الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة دمشق، لتشمل ملفات المخطوطات ‏القديمة، وامتدادات التواصل التجاري بين الحواضر، وتأثيرات الصحافة ‏والخط العربي والروابط العائلية العابرة للحدود، لتفتح آفاقاً رحبة لتوثيق ‏الإرث الإنساني المشترك.‏

شواهد على التاريخ المشترك

وافتتح المؤرخ السوري الدكتور عمار النهار الجلسات المسائية ببحث تناول ‏فيه ابن طولون الصالحي كشاهد حي على الذاكرة المشتركة بين دمشق ‏وإسطنبول، وسلط النهار الضوء على القيمة القصوى لمخطوطات هذا العالم ‏المحفوظة بمكتبة السليمانية التركية، ومنها نسخة كتاب “مفاكهة الخلان في ‏حوادث الزمان” المتميزة بتهميشات المؤلف، وكتاب “القلائد الجوهرية في ‏تاريخ الصالحية”. ‏

من جانبه، استعرض أستاذ التاريخ بجامعة أنقرة نوري صادق مسارات ‏المقاومة الوطنية المشتركة ضد الإمبريالية وعمليات التنسيق العسكري ‏وتبادل الذخائر بمناطق حلب وكيليس وعنتاب في أعقاب الحرب العالمية ‏الأولى لحماية الاستقلال.‏

حلب وعنتاب ودير الزور.. العلاقات في الحياة اليومية

تتبعت أستاذة التاريخ بجامعة دمشق سمر بهلوان تاريخ التفاعل الاجتماعي ‏بين حلب وغازي عنتاب خلال القرن 19 وبدايات القرن 20، وأوضحت أن ‏التقارب الجغرافي وشبكات الطرق التجارية ساهما بتنشيط حركة التجار ‏وتأسيس شبكات ثقة ممتدة للأسر، حيث شكلت حلب مركزاً إدارياً ضخماً ‏قابله ثقل إنتاجي متميز لعنتاب بصناعات النسيج، والجلود، والصابون، ‏والنحاسيات.‏

بدوره، قدم عضو اتحاد الكتاب العرب رامي الضللي قراءة في العادات ‏والتقاليد في دير الزور خلال العهد العثماني، بين عامي 1800 و1918، ‏موضحاً أن موقع المدينة على الفرات الأوسط عزز تواصلها مع مدن ‏عثمانية، بينها ديار بكر ومرعش وعنتاب، وانعكس على مظاهر الحياة ‏الاجتماعية والأسرية، واستعرض عادات الخطبة والزواج واحتفالات ‏الأعراس الطويلة بدير الزور خلال تلك الحقبة، مستحضراً تقاليد موكب ختم ‏القرآن الكريم للأطفال كشاهد على التكافل المجتمعي الفراتي.‏

الصحافة والخط والعائلات.. ذاكرة تتوارثها الأجيال

وتوقف الباحث محمد الحجي عند نشأة جريدة “سوريا العثمانية” الصادرة ‏بمنتصف القرن 19، ودور مطبعتها الحكومية بدمشق في توثيق القوانين ‏والقرارات الرسمية باللغتين العربية والعثمانية كمرجع تشريعي رصين. ‏

وتناول أستاذ علم الاجتماع عبد الحميد السويس مرتكزات التعليم والعمل ‏والجوار كأدوات مباشرة لتعزيز الروابط اليومية وتقبل الآخر بين الطلاب ‏والجيران بالبلدين. ‏

وقدم الخطاط أدهم فادي الجعفري دراسة فنية حول انتقال الخبرات المعمارية ‏بين دمشق وإسطنبول، متوقفاً عند إيفاد السلطان عبد الحميد الثاني للخطاط ‏الشهير يوسف رسا عام 1893 لإعادة كتابة نقوش الجامع الأموي بدمشق ‏عقب حريقه الشهير.‏

كما سلط عضو اتحاد الكتاب الأتراك محمد صديق يلدريم الضوء على ‏الروابط العائلية والاجتماعية بين السوريين والأتراك، مستعرضاً نماذج ‏لعائلات امتدت صلاتها بين المدن السورية والتركية خلال العهدين المملوكي ‏والعثماني وما تلاهما. ‏

وتناول حضور عائلات من أصول تركية في الحياة السياسية والاجتماعية ‏السورية، إلى جانب عائلات ارتبط نشاطها بالتجارة والثقافة في إسطنبول، ‏مؤكداً أهمية توثيق حكايات الأجداد عن الهجرة والاستقرار والعمل ونقلها ‏إلى الأجيال الجديدة.‏

واختتمت الجلسات بطرح تربوي قدمه كل من محمد بيان وهيثم عبد الله من ‏كلية التربية في جامعة دمشق، تناول رؤية معاصرة لتعليم اللغة العربية في ‏المؤسسات التعليمية التركية، وسبل تطوير المناهج والانتقال من التلقين ‏والحفظ إلى المقاربات التواصلية التي تجعل اللغة وسيلة لفهم الآخر وبناء ‏العلاقات.‏

‏كما استعرضا الخلفية التاريخية والثقافية المشتركة بين اللغتين العربية ‏والتركية، وأهمية تطوير البحث العلمي والتبادل الأكاديمي وتسهيل وصول ‏الطلاب إلى المصادر والمراجع، بما يعزز التعاون الثقافي والتفاهم بين ‏الشعبين.‏

يشار إلى أن الملتقى من تنظيم اتحاد الكتاب الأتراك وجامعة أنقرة ‏للعلوم ‏الاجتماعية، ‏بدعم من وزارة الثقافة والسياحة التركية.‏

وتشكل أبحاث هذا الملتقى الدولي أرضية توثيقية تعيد بناء الشراكات ‏الأكاديمية بين الحواضر السورية ونظيراتها التركية، كما تفتح آفاقاً مستدامة ‏لتطوير حركة الترجمة والتبادل المعرفي، صوناً للذاكرة الثقافية والتراث ‏اللامادي المشترك.‏