تاريخ العلاقات الاجتماعية ضمن جلسات الملتقى الدولي للعلاقات التركية ‏السورية

دمشق-سانا
واصلت أبحاث الملتقى الدولي للعلاقات التركية السورية مد جسورها الفكرية لتكمل مساء اليوم السبت عبر جلسات تناولت الذاكرة الجمعية وتعميق الفهم التراكمي المتبادل بين سوريا والأناضول.
وتنوعت محاور الجلستين الثانية والثالثة من الملتقى الذي استضافته كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة دمشق، لتشمل ملفات المخطوطات القديمة، وامتدادات التواصل التجاري بين الحواضر، وتأثيرات الصحافة والخط العربي والروابط العائلية العابرة للحدود، لتفتح آفاقاً رحبة لتوثيق الإرث الإنساني المشترك.
شواهد على التاريخ المشترك
وافتتح المؤرخ السوري الدكتور عمار النهار الجلسات المسائية ببحث تناول فيه ابن طولون الصالحي كشاهد حي على الذاكرة المشتركة بين دمشق وإسطنبول، وسلط النهار الضوء على القيمة القصوى لمخطوطات هذا العالم المحفوظة بمكتبة السليمانية التركية، ومنها نسخة كتاب “مفاكهة الخلان في حوادث الزمان” المتميزة بتهميشات المؤلف، وكتاب “القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية”.
من جانبه، استعرض أستاذ التاريخ بجامعة أنقرة نوري صادق مسارات المقاومة الوطنية المشتركة ضد الإمبريالية وعمليات التنسيق العسكري وتبادل الذخائر بمناطق حلب وكيليس وعنتاب في أعقاب الحرب العالمية الأولى لحماية الاستقلال.
حلب وعنتاب ودير الزور.. العلاقات في الحياة اليومية
تتبعت أستاذة التاريخ بجامعة دمشق سمر بهلوان تاريخ التفاعل الاجتماعي بين حلب وغازي عنتاب خلال القرن 19 وبدايات القرن 20، وأوضحت أن التقارب الجغرافي وشبكات الطرق التجارية ساهما بتنشيط حركة التجار وتأسيس شبكات ثقة ممتدة للأسر، حيث شكلت حلب مركزاً إدارياً ضخماً قابله ثقل إنتاجي متميز لعنتاب بصناعات النسيج، والجلود، والصابون، والنحاسيات.
بدوره، قدم عضو اتحاد الكتاب العرب رامي الضللي قراءة في العادات والتقاليد في دير الزور خلال العهد العثماني، بين عامي 1800 و1918، موضحاً أن موقع المدينة على الفرات الأوسط عزز تواصلها مع مدن عثمانية، بينها ديار بكر ومرعش وعنتاب، وانعكس على مظاهر الحياة الاجتماعية والأسرية، واستعرض عادات الخطبة والزواج واحتفالات الأعراس الطويلة بدير الزور خلال تلك الحقبة، مستحضراً تقاليد موكب ختم القرآن الكريم للأطفال كشاهد على التكافل المجتمعي الفراتي.
الصحافة والخط والعائلات.. ذاكرة تتوارثها الأجيال
وتوقف الباحث محمد الحجي عند نشأة جريدة “سوريا العثمانية” الصادرة بمنتصف القرن 19، ودور مطبعتها الحكومية بدمشق في توثيق القوانين والقرارات الرسمية باللغتين العربية والعثمانية كمرجع تشريعي رصين.
وتناول أستاذ علم الاجتماع عبد الحميد السويس مرتكزات التعليم والعمل والجوار كأدوات مباشرة لتعزيز الروابط اليومية وتقبل الآخر بين الطلاب والجيران بالبلدين.
وقدم الخطاط أدهم فادي الجعفري دراسة فنية حول انتقال الخبرات المعمارية بين دمشق وإسطنبول، متوقفاً عند إيفاد السلطان عبد الحميد الثاني للخطاط الشهير يوسف رسا عام 1893 لإعادة كتابة نقوش الجامع الأموي بدمشق عقب حريقه الشهير.
كما سلط عضو اتحاد الكتاب الأتراك محمد صديق يلدريم الضوء على الروابط العائلية والاجتماعية بين السوريين والأتراك، مستعرضاً نماذج لعائلات امتدت صلاتها بين المدن السورية والتركية خلال العهدين المملوكي والعثماني وما تلاهما.
وتناول حضور عائلات من أصول تركية في الحياة السياسية والاجتماعية السورية، إلى جانب عائلات ارتبط نشاطها بالتجارة والثقافة في إسطنبول، مؤكداً أهمية توثيق حكايات الأجداد عن الهجرة والاستقرار والعمل ونقلها إلى الأجيال الجديدة.
واختتمت الجلسات بطرح تربوي قدمه كل من محمد بيان وهيثم عبد الله من كلية التربية في جامعة دمشق، تناول رؤية معاصرة لتعليم اللغة العربية في المؤسسات التعليمية التركية، وسبل تطوير المناهج والانتقال من التلقين والحفظ إلى المقاربات التواصلية التي تجعل اللغة وسيلة لفهم الآخر وبناء العلاقات.
كما استعرضا الخلفية التاريخية والثقافية المشتركة بين اللغتين العربية والتركية، وأهمية تطوير البحث العلمي والتبادل الأكاديمي وتسهيل وصول الطلاب إلى المصادر والمراجع، بما يعزز التعاون الثقافي والتفاهم بين الشعبين.
يشار إلى أن الملتقى من تنظيم اتحاد الكتاب الأتراك وجامعة أنقرة للعلوم الاجتماعية، بدعم من وزارة الثقافة والسياحة التركية.
وتشكل أبحاث هذا الملتقى الدولي أرضية توثيقية تعيد بناء الشراكات الأكاديمية بين الحواضر السورية ونظيراتها التركية، كما تفتح آفاقاً مستدامة لتطوير حركة الترجمة والتبادل المعرفي، صوناً للذاكرة الثقافية والتراث اللامادي المشترك.