هيئة العدالة الانتقالية تبحث ملفات الانتهاكات ومطالب ذوي الضحايا في بانياس

طرطوس -سانا

بحث رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف مع ذوي الضحايا في منطقة بانياس، اليوم الخميس، في المركز الثقافي بالمدينة، ملفات الانتهاكات التي شهدتها المنطقة ومطالب الأهالي.

وذكرت الهيئة عبر قناتها على تلغرام، أن ذوي الضحايا طالبوا بالكشف عن مصير المختفين قسراً من أبناء قرية البساتين وتحديد مواقع دفنهم، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وإنصاف المتضررين، إضافة إلى طرح احتياجات تتعلق بقطاعات الصحة والتعليم والعمل والدعم الاجتماعي.

وأكدت الهيئة أهمية هذه اللقاءات في إيصال مطالب الضحايا وذويهم إلى مسارات العمل المختصة، وتعزيز مشاركتهم في صياغة مسار العدالة الانتقالية.

وشددت على أن كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وإنصاف المتضررين حقوق أساسية في مسار العدالة الانتقالية.

وتُعد العدالة الانتقالية خياراً وطنياً لمعالجة إرث الانتهاكات، والكشف عن الحقيقة وإنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين، بما يدعم الانتقال نحو بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون.