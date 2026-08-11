مدير الأمن الداخلي بدرعا: الأحكام بالإعدام التي صدرت خطوة مهمة في مسار العدالة

درعا-سانا

‏ ‏

أكد مدير الأمن الداخلي في محافظة درعا العميد حسام طحان، أن صدور أحكام الإعدام بحق عدد من مرتكبي الجرائم والانتهاكات من رموز النظام البائد يمثل ‏خطوة مهمة في مسار العدالة، ومحاسبة المسؤولين عنها، وإنصاف الضحايا وذويهم وحفظ حقوقهم.‏

‏ ‏

وأشار العميد طحان في بيان نشرته محافظة درعا في قناتها على التلغرام، اليوم الثلاثاء، إلى أن العدالة بدأت تأخذ مجراها بعد ‏انتظار طويل، معرباً عن تهنئته أهالي درعا، ولا سيما ذوي مَن فقدوا أبناءهم خلال السنوات الماضية، مبيناً أن دماء الشهداء وحقوق ‏ذويهم ستبقى حاضرة في مسار المحاسبة والإنصاف.‏

‏ ‏

وأوضح طحان، أن أهالي درعا دفعوا ثمناً غالياً من دماء أبنائهم، وصدور أحكام الإعدام بحق مرتكبي هذه الجرائم يمثل بداية طريق ‏لا رجعة فيه، لمحاسبة المجرمين وإنصاف الضحايا وإعادة الاعتبار لكل من تعرض للظلم.‏

وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق برئاسة القاضي فخر الدين العريان أصدرت، اليوم الثلاثاء، حكمها في الدعوى المقامة ‏ضد ‌‏عاطف نجيب وعدد من المتهمين الفارين، وقضت بالإعدام بحق بشار الأسد، وماهر الأسد وعاطف نجيب، وبحق خمسة من ‏المتهمين ‌‏الفارين بعد إدانتهم بجرائم قتل وتعذيب وحرمان من الحرية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، فيما أسقطت دعوى ‏الحق العام عن ‌‏المتهم محمد أيمن عيوش تبعاً لوفاته.‏