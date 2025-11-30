القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي يجدد وقوفه إلى جانب الشعب السوري

دمشق-سانا

جدد القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت، وقوف الاتحاد إلى جانب الشعب السوري، ومواصلة شراكته من أجل العدالة وعدم تكرار مآسي استخدام الأسلحة الكيميائية.

وقال أونماخت في منشور على منصة (x): “في يوم إحياء ذكرى ضحايا الأسلحة الكيميائية، نقف إلى جانب الشعب السوري وكل ضحايا هذه الجرائم حول العالم”.

وأضاف: “إن الاتحاد الأوروبي يواصل شراكته من أجل العدالة، واحترام القانون الدولي، وعدم تكرار هذه المآسي”.

يأتي موقف الاتحاد الأوروبي في سياق الجرائم التي ارتكبها النظام البائد في سوريا باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين العزل بهدف قمع ثورة الشعب السوري، وهي هجمات موثقة خلّفت آلاف الضحايا والمصابين، وأثارت إدانات واسعة من المجتمع الدولي.

وقد شكّلت هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني دافعاً رئيسياً لتكريس يوم للتضامن مع ضحايا الأسلحة الكيميائية، والتأكيد على ضرورة عدم تكرار مثل هذه المآسي.

وكان مؤتمر الدول الأعضاء لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المنعقد في لاهاي، فوّض، أول أمس، المجلس التنفيذي للمنظمة بمراجعة قرار تعليق حقوق وامتيازات سوريا في المنظمة بناء على مسودة قرار قدمته بالتعاون مع بعثة قطر وبرعاية 45 دولة، حيث مرّ القرار بتوافق الدول الأعضاء دون الحاجة للتصويت.