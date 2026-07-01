وزارة السياحة تعرّف أصحاب الفنادق بحلول التمويل وخطط التطوير ضمن برنامج “نرتقي من الأساس”

دمشق-سانا



ضمن المرحلة التنفيذية لبرنامج “نرتقي من الأساس” الهادف إلى تطوير الفنادق، ذات تصنيف النجمة والنجمتين، أطلقت وزارة السياحة أمس الثلاثاء جولة تعريفية مكثفة للبرنامج في محافظتي اللاذقية وحلب، شارك بها أصحاب المنشآت الفندقية والجهات الشريكة في البرنامج.

وأتاحت الجولة المجال للإجابة عن استفسارات أصحاب المنشآت، واستعراض ‏نماذج التمويل وآليات التقديم، بما يعزز جاهزية الفنادق المستهدفة للانتقال إلى ‏مرحلة التنفيذ الفعلي، ويكرّس نهج وزارة السياحة القائم على التمكين والشراكة مع القطاع ‏الخاص بدلاً من الاكتفاء بالدور التنظيمي.‏

وزير السياحة لـ سانا: البرنامج يعزز تنافسية المقصد السياحي السوري

وفي تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء حول أهمية البرنامج قال وزير السياحة مازن الصالحاني: “أردنا أن نصل إلى أصحاب المنشآت في محافظاتهم، لأن نجاح البرنامج لا يقاس بما نعلنه في القاعات، بل بما يتحقق على أرض الواقع”، مضيفاً: “إن هذه الجولة تمثل بداية العمل الميداني الذي يترجم البرنامج إلى مشاريع تطوير حقيقية ترفع جودة الخدمات الفندقية وتعزز تنافسية المقصد السياحي السوري”.

إعداد خطط تطوير قابلة للتطبيق

بدوره بين استشاري التطوير في وزارة السياحة ساطع ياسين أن الجولة في اللاذقية شملت أصحاب المنشآت السياحية في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص، فيما جمعت جولة حلب أصحاب المنشآت في حلب وإدلب وحماة، وذلك في إطار خطة الوزارة للوصول المباشر إلى المستفيدين في مختلف المحافظات، وتعريفهم بآليات الاستفادة من البرنامج ومراحل تنفيذه.

ولفت ياسين إلى أن جولتي حلب واللاذقية تضمنتا استعراض المنظومة التنفيذية للبرنامج، بما يشمل الحلول التمويلية التي يقدمها الشركاء المصرفيون، وخدمات الدعم الفني والاستشاري، وآليات التقييم والتنفيذ والإشراف، بما يمكّن أصحاب المنشآت من إعداد خطط تطوير قابلة للتطبيق وفق معايير تشغيل وتصنيف حديثة.

وتأتي هذه الجولة استكمالاً للمرحلة الثانية من برنامج “نرتقي من الأساس”، ‏الذي أطلق حزيران الماضي، ويستهدف 332 فندقاً من فئة النجمة والنجمتين تضم أكثر من 10 آلاف غرفة ‏فندقية، باعتبارها الشريحة الأكبر من الطاقة الفندقية العاملة في سوريا، والركيزة ‏الأساسية للسياحة الميسرة والاقتصادية.