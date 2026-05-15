بحمولة 20 طناً.. كباش هيدروليكي يضاف إلى مرفأ اللاذقية لتسريع عمليات الشحن والتفريغ

اللاذقية-سانا

أضافت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك كباشاً هيدروليكياً إلى آليات مرفأ اللاذقية، لدعم عمليات الشحن والتفريغ في المرفأ، تزامناً مع تنامي النشاط التجاري في المرفأ منذ بداية العام الجاري.

ويبلغ وزن الكباش 20 طناً وحمولته 20 طناً، وتتغير بحسب الكثافة النوعية للبضائع، وبزيادة حمولة عن الكباشات الموجودة سابقاً في المرفأ بين 3 إلى 10 أضعاف، ما يسهم في تعزيز الجاهزية التشغيلية في المرفأ.

وأوضح مدير العلاقات العامة في مرفأ اللاذقية طاهر السبسبي في تصريح لـ سانا اليوم الجمعة، أن الكباش الجديد يمثل نقلة نوعية مقارنة بالمعدات السابقة التي تراوحت حمولاتها بين 2 و3 و6 أطنان، ما يسهم في تعزيز قدرة المرفأ على التعامل مع الحمولات الكبيرة وتسريع نقل البضائع بين السفن والشاحنات.

وأضاف السبسبي: إنه تم رفد المرفأ بأربع آليات جديدة، منذ أسبوعين ضمن خطة تطوير تهدف إلى تقليل زمن تفريغ السفن ورفع كفاءة عمليات المناولة والخدمات اللوجستية.

وكانت الهيئة أعادت خلال الفترة الأخيرة إدخال ثلاث رافعات ثقيلة إلى الخدمة في المرفأ، بحمولة تتجاوز 100 طن للرافعة الواحدة، من نوعيّة Liebherr وGottwald، وذلك بعد أن كانت متوقفة عن العمل منذ سنوات طويلة، بعد إجراء أعمال التأهيل والصيانة الفنية اللازمة.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن خطط الهيئة العامة للمنافذ والجمارك الرامية إلى تطوير البنية التشغيلية للمرافئ السورية، وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير والترانزيت، بما يعزز تنافسية مرفأ اللاذقية الذي شهد خلال الأشهر الأخيرة حركة متزايدة في نشاط الشحن والترانزيت.