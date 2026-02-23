وزارة السياحة تعلن عن دورة دليل سياحي

دمشق-سانا

أعلنت وزارة السياحة السورية، ممثلة بالهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي وبالتعاون مع اتحاد غرف السياحة، بدء التسجيل في دورة تأهيلية للراغبين بالحصول على ترخيص ممارسة مهنة الدلالة السياحية على مستوى البلاد وبجميع اللغات.

وأوضح مدير الهيئة راكان التايه في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن الدورة ستتضمن تدريب المشاركين على استخدام التكنولوجيا الحديثة في عمل الدليل السياحي، بما في ذلك تطبيقات الخرائط الذكية ونظم المعلومات الجغرافية GIS لتخطيط المسارات السياحية، فضلاً عن توظيف أدوات العرض الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي في الترويج للجولات السياحية.

وأشار إلى أن الدورة تأتي ضمن خطة الوزارة لتأهيل كوادر متخصصة وفق برنامج تدريبي متكامل يتضمن ثلاثة مسارات رئيسية ( المعرفي، والمهني، ومهارات التواصل).

وأوضح أن “المسار المعرفي” يشمل تعميق معارف المشاركين بالتاريخ والآثار والتراثين الثقافي والطبيعي، إضافة إلى إطلاعهم على أحدث التقنيات المستخدمة في قطاع السياحة والسفر، والتشريعات الناظمة للمهنة، بينما يُعنى “المسار المهني” بترسيخ أخلاقيات المهنة وإدارة المجموعات السياحية وفنون التعامل مع الثقافات المختلفة، في حين يستهدف مسار “مهارات التواصل” تطوير قدرات الإلقاء والسرد القصصي ولغة الجسد، إلى جانب مهارات التواصل مع السياح الأجانب وإدارة المواقف الطارئة.

ولفت التايه إلى أن استقبال طلبات التسجيل مستمر حتى يوم الخميس الـ 19من آذار المقبل، في مقر الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي في “دمر البلد”، أو عبر مديريات السياحة في المحافظات.

وكانت وزارة السياحة نفذت مؤخراً دورة لتأهيل الأدلاء السياحيين شملت تدريباً معرفياً وميدانياً في عدد من المواقع الأثرية، وركزت على تطوير مهارات الإرشاد والتواصل واستخدام التقنيات الحديثة، وأسهمت في تخريج دفعة جديدة من الأدلاء الذين التحقوا بسوق العمل السياحي.