وزارة السياحة السورية في 2025… جذب للاستثمارات ومشاركة في المعارض الخارجية

دمشق-سانا

عملت وزارة السياحة خلال عام 2025 على إعادة وضع سوريا على خارطة السياحة العالمية، مستندة إلى إرثها التاريخي والجغرافي، ومركزة على جذب الاستثمارات والمشاريع السياحية إليها، بعد انعزال البلاد لسنوات طويلة عن العالم بسبب سياسات النظام البائد.

تأهيل منشآت فندقية

بعد التحرير عملت الوزارة على تطوير البنية الخدمية، فأعادت افتتاح أربع منشآت فندقية بعد تأهيلها وهي “رويال سميراميس”، “آرت هاوس”، “ديونز بوتيك” في دمشق، و”بارك بلازا” في صلنفة، كما تم توقيع عقود استثمارية لمطعم “السوار” وفندق “السياحة والاصطياف” في اللاذقية.

وأطلقت الوزارة التصاميم الحديثة لمشروعين في دمشق “البوابات السبع” (فندق خمس نجوم) و”غاليري الحجاز” (مجمع سياحي متكامل)، إلى جانب الاتفاق مع شركات عالمية لإدارة منشآت كبرى بعد إعادة تأهيلها مثل “البوابات السبع”، و”شهبا” في حلب، و”لاميرا” باللاذقية.

استثمارات محلية جديدة

طرحت الوزارة 23 مشروعاً استثمارياً في سبع محافظات، فُضّت عروض أربعة منها، بينها عقدا “الداما روز” و”بيت أبو خليل القباني” بدمشق.

كما أطلقت الوزارة مشاريع استراتيجية مثل “غاليري الحجاز”، “كارلتون دمشق”، “مقاسم تنظيم كفرسوسة (189–192)”، والمقسم ” 47 غربي الحجاز” بدمشق.

استثمارات مع شركات خارجية

من أهم مشاريع التعاون مع الشركات الخارجية التي حققتها وزارة السياحة بعد التحرير، هي مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع مجموعة الحبتور الإماراتية لتطوير مواقع في البصة والصنوبر في اللاذقية، في العاشر من أيلول الماضي، كما جرى توقيع مذكرات مع شركات عربية وأجنبية لتطوير منشآت خمس نجوم، بالإضافة لعقد لقاءات استثمارية مع وزيري الاستثمار والسياحة السعوديين، وشركات قطرية وإماراتية، ومجلس رجال الأعمال السعودي– السوري – الأمريكي.

الأنشطة المحلية

قدمت الوزارة مشاركة مميزة في معرض دمشق الدولي بدورته الـ 62، عبر عرض الوزارة 30 حرفة تقليدية وعروض واقع افتراضي للمواقع الأثرية في سوريا.

ساهمت وزارة السياحة بتنظيم وتنسيق العديد من الأنشطة، منها فعاليات فنية ورياضية في طرطوس، وافتتاح قلعة حلب بعد ترميمها، وماراثون في محافظات عدة، ومشروع “مسارات الشمس” في حمص، إضافة إلى ورشات عمل واستقبال وفود عربية وأجنبية لبحث فرص الاستثمار.

تم تنظيم عدة دورات حجز تذاكر الطيران، وطهي، إلى جانب رحلات علمية للطلاب إلى المواقع الأثرية.

تم إحداث مركز خدمة المستثمرين الذي يؤمّن الموافقات اللازمة، ويُسهل منح التراخيص، ويُعرّف المستثمرين بآليات الاستثمار والفرص المتاحة.

المعارض والأنشطة الخارجية

وقعت وزارة السياحة السورية مع المنظمة العربية للسياحة، برنامجاً تنفيذياً لتطوير السياحة وتعزيز الاستثمارات في سوريا، وذلك خلال فعالية أقيمت بمدينة جدة السعودية.

شاركت الوزارة في المعرض المتوسطي للسياحة الأثرية 2025 بإيطاليا، وفي أعمال الجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة بالرياض.

وقعت وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الثقافة على اتفاقية التوأمة بين مدينة تدمر السورية ومدينة بيستوم الإيطالية.

شاركت وزارة السياحة في الدورة السابعة والعشرين من البورصة المتوسطية للسياحة الأثرية BMTA، التي عُقدت في مدينة نابولي الإيطالية، حيث عرض الجناح السوري فيها أبرز المعالم الأثرية بالمحافظات السورية.

شاركت سوريا باحتفال يوم السياحة والمنتدى العالمي للسياحة في مدينة ملقا الماليزية، وشكَّل المنتدى فرصةً مهمةً لتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة.

حصلت سوريا على المركز الأول في فعالية “اليوم الثقافي” التي نظمتها جامعة لوسيل في الحي الثقافي (كتارا)، في العاصمة القطرية الدوحة.

يُذكر أن الحكومة السورية عملت على دعم القطاع السياحي من خلال قرارات وتشريعات داعمة تبسط إجراءات الترخيص والتعاون مع هيئة الاستثمار ووزارة المالية، إلى جانب تعديل القوانين الناظمة للاستثمار، كما صدر المرسوم /114/ لعام 2025 المعدل لقانون الاستثمار القديم رقم /18/ بما يضمن حقوق المستثمر، ويتيح تحويل الأرباح بالقطع الأجنبي، ويسمح باستقدام عمالة خارجية بنسبة 40 % عند الحاجة.