مباحثات سورية كورية جنوبية لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون ‏المشترك

photo 2026 07 14 15 55 50 مباحثات سورية كورية جنوبية لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون ‏المشترك

الرياض-سانا‏

بحث القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية لدى السعودية ‏محسن مهباش مع سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة شين ‏شون كانغ، اليوم الثلاثاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين‎.‎

وذكرت السفارة السورية في الرياض في منشور عبر منصة (إكس)،‏ أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين سفارتي البلدين، وسبل تعزيز ‏التواصل والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم آفاق التعاون ‏خلال المرحلة المقبلة‎.‎

ويأتي اللقاء في سياق الجهود الرامية إلى تنشيط العلاقات ‏الدبلوماسية بين سوريا وكوريا الجنوبية، وتعزيز قنوات التواصل ‏بين الجانبين، بما يهيئ لتطوير التعاون في مختلف المجالات ذات ‏الاهتمام المشترك‎.‎

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