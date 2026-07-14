مباحثات سورية كورية جنوبية لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون ‏المشترك

الرياض-سانا
بحث القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية لدى السعودية محسن مهباش مع سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة شين شون كانغ، اليوم الثلاثاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وذكرت السفارة السورية في الرياض في منشور عبر منصة (إكس)، أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين سفارتي البلدين، وسبل تعزيز التواصل والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم آفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي اللقاء في سياق الجهود الرامية إلى تنشيط العلاقات الدبلوماسية بين سوريا وكوريا الجنوبية، وتعزيز قنوات التواصل بين الجانبين، بما يهيئ لتطوير التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.