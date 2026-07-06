انطلاق فعاليات الحوار العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي ومنتدى WSIS في جنيف بمشاركة سوريا

جنيف-سانا



انطلقت اليوم الإثنين في مقر الاتحاد الدولي للاتصالات بمدينة جنيف السويسرية، فعاليات الحوار العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك، والأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات دورين بوغدان-مارتن، إلى جانب عدد من قادة الدول والوزراء والمسؤولين المعنيين بقطاع الاتصالات والتحول الرقمي.



ويتزامن انعقاد الحوار مع انطلاق منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) 2026، والقمة العالمية للذكاء الاصطناعي للصالح العام، التي تستضيفها مدينة جنيف حتى العاشر من الشهر الجاري، بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية.



وتشارك سوريا في هذه المحافل العالمية بوفد يترأسه المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد المهندس خالد الحمصي.



وتناقش الفعاليات عدداً من القضايا المرتبطة بالتحول الرقمي، في مقدمتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وحوكمة تقاناته، والأمن السيبراني، والبنية التحتية الرقمية، والشمول الرقمي، إلى جانب تطوير سياسات رقمية تتمحور حول الإنسان وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وأكد الحمصي، في تصريح لـ سانا، أن مشاركة سوريا في المنتدى تعكس عودة حضورها في المحافل الدولية المتخصصة، مشيراً إلى أن الوفود المشاركة باتت تبدي اهتماماً بالتواصل مع الوفد السوري واستكشاف فرص التعاون وتبادل الخبرات، وبناء شراكات في قطاع الاتصالات وتقانات المعلومات.



وقال الحمصي: “بدأ اسم سوريا يعود إلى هذه المحافل الدولية، وأصبحت الوفود تبحث عن الوفد السوري للحديث معه واستكشاف فرص التعاون وتبادل الخبرات، بما يتيح الاستفادة من الانفتاح المتجدد على العالم في مجالات التكنولوجيا حتى في أكثرها تقدماً وحساسية كالذكاء الاصطناعي، والحصول على الدعم التقني والتدريب اللازم، ونقل المعرفة، بما يسهم في تطوير قطاع الاتصالات والتقانة وتعزيز مسيرة التحول الرقمي في سوريا”.



وتقام أعمال هذه المحافل العالمية في مقر الاتحاد الدولي للاتصالات يومي السادس والسابع من تموز الجاري، قبل أن تنتقل إلى مركز المعارض (Palexpo) خلال الفترة الممتدة من الثامن وحتى العاشر من الشهر نفسه.