الخارجية السورية والتعاون الإسلامي تبحثان آليات ‏التعاون في مجالات حماية حقوق الإنسان

دمشق-سانا‏

بحث مدير مكتب حقوق الإنسان وهيئات المعاهدات في ‏إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والمغتربين ‏السورية، ياسر ‏الفرحان مع المدير التنفيذي للهيئة الدائمة ‏المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي هادي ‏بن علي اليامي، آليات ‏التعاون المشترك بين الجانبين في ‏مجالات تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وسبل تبادل ‏الخبرات الفنية والقانونية، ومناقشة ‏إمكانية تطوير برامج ‏تدريبية مشتركة للكوادر الدبلوماسية والحقوقية السورية‎.‎

وشدد الفرحان خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء ‏في مقر الوزارة بدمشق على تطلع الوزارة إلى تبادل ‏الخبرات مع ‏الهيئة في مجالات بناء القدرات الحقوقية ‏والدبلوماسية، بما يسهم في إعادة تأهيل الكوادر الوطنية ‏وتطوير الأداء الحقوقي ‏لسوريا على المستويين الإقليمي ‏والدولي‎.‎

ونوه الفرحان بمستوى التعاون والتفاهم الذي شهدته ‏الزيارة، معتبراً إياها خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة ‏بين سوريا ‏والهيئة‎.‎

وأعرب اليامي عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة ‏السورية في مجال حقوق الإنسان، مؤكداً استعداد الهيئة ‏الكامل ‏لمواصلة دعم سوريا في هذا المجال، بما في ذلك ‏تقديم المشورة الفنية والبرامج التدريبية المتخصصة، ‏وذلك في إطار ‏حرص المنظمة على دعم دولها ‏الأعضاء‎.‎

وتأتي هذه المباحثات تتويجاً لسلسلة اللقاءات التي أجراها ‏اليامي مع كبار المسؤولين السوريين خلال زيارته، ‏والتي شملت ‏المعهد الدبلوماسي السوري، وهيئة ‏المفقودين، وهيئة العدالة الانتقالية، ووزارة الخارجية، ‏ووزارة العدل، ووزارة الشؤون ‏الاجتماعية والعمل، ‏ومنظمات المجتمع المدني إضافة إلى زيارته الميدانية ‏لحي جوبر، ما يعكس عمق التعاون المشترك ‏وحرص ‏الطرفين على تطويره في المجالات الحقوقية والإنسانية‎.‎