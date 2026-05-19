الخارجية السورية والتعاون الإسلامي تبحثان آليات ‏التعاون في مجالات حماية حقوق الإنسان

دمشق-سانا
بحث مدير مكتب حقوق الإنسان وهيئات المعاهدات في إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والمغتربين السورية، ياسر الفرحان مع المدير التنفيذي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي هادي بن علي اليامي، آليات التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وسبل تبادل الخبرات الفنية والقانونية، ومناقشة إمكانية تطوير برامج تدريبية مشتركة للكوادر الدبلوماسية والحقوقية السورية.
وشدد الفرحان خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء في مقر الوزارة بدمشق على تطلع الوزارة إلى تبادل الخبرات مع الهيئة في مجالات بناء القدرات الحقوقية والدبلوماسية، بما يسهم في إعادة تأهيل الكوادر الوطنية وتطوير الأداء الحقوقي لسوريا على المستويين الإقليمي والدولي.
ونوه الفرحان بمستوى التعاون والتفاهم الذي شهدته الزيارة، معتبراً إياها خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين سوريا والهيئة.
وأعرب اليامي عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة السورية في مجال حقوق الإنسان، مؤكداً استعداد الهيئة الكامل لمواصلة دعم سوريا في هذا المجال، بما في ذلك تقديم المشورة الفنية والبرامج التدريبية المتخصصة، وذلك في إطار حرص المنظمة على دعم دولها الأعضاء.
وتأتي هذه المباحثات تتويجاً لسلسلة اللقاءات التي أجراها اليامي مع كبار المسؤولين السوريين خلال زيارته، والتي شملت المعهد الدبلوماسي السوري، وهيئة المفقودين، وهيئة العدالة الانتقالية، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومنظمات المجتمع المدني إضافة إلى زيارته الميدانية لحي جوبر، ما يعكس عمق التعاون المشترك وحرص الطرفين على تطويره في المجالات الحقوقية والإنسانية.