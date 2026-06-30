اليمن يدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ويؤكد تضامنه الكامل معها

عدن-سانا

أدانت وزارة الخارجية اليمنية اليوم الثلاثاء بأشد العبارات اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية، مؤكدة أنها انتهاك صارخ لسيادتها، وللقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة.

وحذرت الوزارة في بيان على موقعها من أن استمرار هذه الاعتداءات وسياسة فرض الأمر الواقع بالقوة من شأنه أن يفاقم حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، كما يقوض فرص التوصل إلى حلول سلمية للنزاعات، بما يستوجب تحركاً دولياً عاجلاً لوضع حد لهذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وجددت الوزارة تضامنها الكامل والثابت مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة، مؤكدة دعمها لوحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها، ورفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بأمنها واستقرارها أو انتهاك سيادتها ووحدة أراضيها.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت أول أمس الأحد في قرية عابدين بريف درعا الغربي، واستهدفت برشاشات طيرانها المروحي وبقذائف مدفعيتها القرية ومحيطها، متسببةً بنزوح بعض الأهالي من منازلهم باتجاه القرى المجاورة.



وأدانت سوريا بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية، وأكدت أن استمرارها يقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، ويزيد من ‏معاناة المدنيين، وينذر بمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، مطالبةً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم، والعمل لوضع حد لهذه الانتهاكات، وضمان احترام اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.