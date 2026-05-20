سفارة سوريا في واشنطن تدين الهجوم الإرهابي على المركز الإسلامي في سان دييغو

واشنطن-سانا

أدانت سفارة الجمهورية العربية السورية في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف المركز الإسلامي في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والجرحى، بينهم مواطنون سوريون.

وأكدت السفارة في بيان لها اليوم الأربعاء أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، ومساساً بالحريات الدينية وقيم التعايش التي تكفلها القوانين والمواثيق الدولية، فضلاً عما يشكله من تهديد مباشر لأمن المجتمعات واستقرارها.

وأعربت السفارة عن تقديرها لجهود السلطات والجهات الأمريكية المعنية في ملاحقة المعتدين وإنفاذ القانون، مؤكدة ثقتها في الإجراءات والمواقف الرسمية الرامية إلى تحقيق العدالة وإنصاف أهالي الضحايا.

وتقدّمت السفارة بخالص تعازيها ومواساتها القلبية لحكومة وشعب الولايات المتحدة ولعائلات الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مجددةً دعوتها إلى ترسيخ قيم التسامح والعيش المشترك، ونبذ العنصرية والكراهية بكل أشكالها.

ولقي ثلاثة أشخاص بينهم حارس أمن مصرعهم أول أمس الإثنين، في إطلاق نار استهدف المركز الإسلامي ‏بمدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا.



ووفقاً للشرطة الأمريكية، تم العثور على جثتي المشتبه فيهما بتنفيذ الهجوم داخل سيارتهما في وقت لاحق، مرجحة أنهما أقدما على الانتحار.