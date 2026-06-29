مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية وتؤكد دعمها الكامل لسيادة سوريا ووحدة أراضيها

القاهرة-سانا



أدانت مصر اليوم الإثنين، بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، معتبرةً أنها تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، ومخالفةً واضحةً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.



وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان، رفض مصر الكامل لأي انتهاكات تمس سيادة الدول العربية أو سلامة أراضيها، وجددت تضامنها الكامل مع سوريا، ودعمها لكل ما يحفظ وحدتها وسيادتها.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت أمس الأحد في قرية عابدين بريف درعا الغربي، واستهدفت برشاشات طيرانها المروحي وبقذائف مدفعيتها القرية ومحيطها، متسببةً بنزوح بعض الأهالي من منازلهم باتجاه القرى المجاورة.



وأدانت سوريا بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية، وأكدت أن استمرارها يقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، ويزيد من ‏معاناة المدنيين، وينذر بمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، مطالبةً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم، والعمل لوضع حد لهذه الانتهاكات، وضمان احترام اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.