وفد سوريا برئاسة وزير الطاقة يعقد اجتماعاً مع مجلس الأعمال السوري–الأمريكي في واشنطن

photo 1 2026 06 10 20 24 47 وفد سوريا برئاسة وزير الطاقة يعقد اجتماعاً مع مجلس الأعمال السوري–الأمريكي في واشنطن

واشنطن-سانا

وفد سوريا برئاسة وزير الطاقة محمد البشير يعقد اجتماعاً مع مجلس الأعمال السوري–الأمريكي في واشنطن، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف فرص الاستثمار في قطاع الطاقة، وذلك بمشاركة عدد من ممثلي الشركات ورجال الأعمال.

photo 2 2026 06 10 20 24 47 وفد سوريا برئاسة وزير الطاقة يعقد اجتماعاً مع مجلس الأعمال السوري–الأمريكي في واشنطن

وبحث الجانبان واقع قطاع الطاقة في سوريا، والمشاريع الجارية لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الإنتاج، إلى جانب مناقشة فرص الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة.

وشهد الاجتماع نقاشاً موسعاً حول آليات تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة قادرة على استقطاب مشروعات نوعية تدعم استقرار قطاع الطاقة وتطويره.

photo 3 2026 06 10 20 24 47 وفد سوريا برئاسة وزير الطاقة يعقد اجتماعاً مع مجلس الأعمال السوري–الأمريكي في واشنطن
photo 4 2026 06 10 20 24 47 وفد سوريا برئاسة وزير الطاقة يعقد اجتماعاً مع مجلس الأعمال السوري–الأمريكي في واشنطن
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