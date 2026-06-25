وزير العدل في منتدى الأمم المتحدة: الحكومة عززت المواطنة المتساوية وسيادة القانون وبناء ‏الثقة

تبليسي-سانا

أكّد وزير العدل السوري مظهر الويس، أن سوريا كانت تعاني من حكم استبدادي لمدة أكثر من ‏خمسين عاماً، ومارس النظام البائد خلال الـ15 عاماً الماضية العنف ضد الثورة الشعبية في سوريا‎.‎

واستعرض الوزير الويس في كلمة له اليوم الخميس، خلال منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة ‌‏2026 المنعقد في العاصمة الجورجية تبليسي، التحديات التي واجهتها سوريا تحت حكم النظام ‏البائد، مشيراً إلى أن الثورة الشعبية التي انطلقت قبل 15 عاماً توّجت بسقوط النظام في كانون ‏الأول 2024‌‎.

وأوضح وزير العدل أن سقوط النظام البائد كشف الواقع، حيث هناك أكثر من مليون قتيل، وحالات ‏إخفاء قسري تتجاوز ربع مليون إنسان في السجون، وأكثر من 15 مليون نازح ومهجر، وأكثر من ‌‏75 بالمئة من المدن والبنية التحتية المدمرة‎.‎

وأكد الويس أن الحكومة السورية انطلقت منذ تشكيلها في تقييم الواقع الحالي، وركزت على تعزيز ‏مبدأ المواطنة المتساوية، ومبدأ سيادة القانون كوسيلة لحماية الحقوق والمواطنين لا لتمكين السلطة، ‏وأيضاً الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد وتشجيع الاستثمار، رغم آثار العقوبات التي بدأ رفعها ‏تدريجياً من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي‎.‎

وقال الويس: إن “المرحلة الانتقالية شهدت إعلاناً دستورياً وتشكيل حكومة انتقالية، مع السير نحو ‏انتخابات تشريعية عبر هيئات انتخابية، ورغم أن المرحلة تقتضي التعيين، آثرت القيادة المشاركة ‏الشعبية”، مشيراً إلى أن الشفافية في الإدارة ليست خياراً كمالياً بل “ضرورة وواجب وطني”.‏

وأضاف وزير العدل: إن الحكومة اعتمدت نهجاً قائماً على تبسيط الخدمات، وفتح قنوات التواصل ‏مع المواطنين لتلقي الشكاوى، مع إيلاء أهمية خاصة لتدريب الكوادر البشرية عبر فروع التنمية ‏الإدارية في جميع الوزارات، بهدف بناء الثقة التي تعتبرها الحكومة “المفتاح الأساسي للاستقرار ‏والتنمية‎”.

وأشار إلى التحديات التي تفرضها حملات التضليل الإلكتروني من جهات خارجية، مؤكداً أن ‏مواجهتها تأتي عبر الشفافية الإعلامية ونشر التوضيحات، مع العمل على توحيد المنصات الرقمية ‏في منصة وطنية موحدة‎.‌‏ ‏

ويشارك وزير العدل السوري والوفد المرافق في ورشات عمل نوعية ضمن المنتدى، تركز على ‏العدالة الانتقالية، وتعزيز سيادة القانون، واستعراض تجارب دولية في المصالحة الوطنية وبناء ‏المؤسسات، إلى جانب آليات تطوير التشريعات لحماية الحقوق وضمان المحاكمات العادلة‎.‎