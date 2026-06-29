الكويت تدين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتجدّد دعمها لسيادة سوريا

الكويت-سانا

أدانت الكويت بشدة استمرار الاعتداءات والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، وآخرها التوغلات في محافظتي القنيطرة ودرعا، واستهدافهما بقذائف المدفعية.



وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم الإثنين: إن استمرار هذه الممارسات يمثل تقويضاً للجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار، واستخفافاً بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.



وجددت الوزارة موقف الكويت الثابت والداعم لسيادة سوريا الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت أمس الأحد في قرية عابدين بريف درعا الغربي، واستهدفت برشاشات طيرانها المروحي وبقذائف مدفعيتها القرية ومحيطها، متسببةً بنزوح بعض الأهالي من منازلهم باتجاه القرى المجاورة.



وأدانت سوريا بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية، وأكدت أن استمرارها يقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، ويزيد من ‏معاناة المدنيين، وينذر بمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، مطالبةً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم، والعمل لوضع حد لهذه الانتهاكات، وضمان احترام اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.