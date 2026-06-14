الداخلية تبحث مع وفد ألماني تعزيز التنسيق الأمني وتطوير التعاون

photo 3 2026 06 14 20 36 06 الداخلية تبحث مع وفد ألماني تعزيز التنسيق الأمني وتطوير التعاون

دمشق-سانا
 
التقى مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية العقيد عبد الرحيم جبارة، وفداً ألمانياً برئاسة تورستن كنافلا، ضابط الارتباط التابع للمكتب الاتحادي للشرطة القضائية في ألمانيا.
 
وأوضحت وزارة الداخلية اليوم الأحد، أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز أوجه التعاون والتنسيق الأمني حيال عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العلاقات المهنية.
 
حضر اللقاء ممثلون عن قيادة الأمن الداخلي بريف دمشق، ورئيس فرع الشرطة الجنائية العربية والدولية (الإنتربول)، إضافة إلى ممثلين عن إدارتي المباحث الجنائية ومكافحة المخدرات.

photo 6 2026 06 14 20 36 06 scaled الداخلية تبحث مع وفد ألماني تعزيز التنسيق الأمني وتطوير التعاون
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