رئيس غرفة تجارة الأردن: “فود إكسبو” فرصة لبناء شراكات اقتصادية وزيادة التعاون

دمشق-سانا



أكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل محمد الحاج توفيق أن المشاركة الأردنية في الدورة الـ21 من معرض “فود إكسبو 2026” تنطلق من أهمية المعرض، كونه فرصة لتلاقي الشركات من مختلف الدول، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، إضافة إلى مكانة السوق السورية بالنسبة للأردن.

وأوضح الحاج توفيق في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن القطاع الخاص الأردني وغرفة تجارة الأردن يحرصان على المشاركة في مختلف الفعاليات الاقتصادية التي تقام في سوريا، لما تتيحه من فرصة للتشبيك مع نظرائهم في القطاع الخاص السوري، انطلاقاً من أهمية بناء شراكات اقتصادية تخدم مصالح البلدين.



وأشار الحاج توفيق إلى أن أكثر من 20 شركة أردنية من كبرى الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية تشارك في المعرض هذا العام، معرباً عن أمله في زيادة حجم المشاركة الأردنية في الدورات المقبلة، بما يعكس تنامي التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

ولفت الحاج توفيق إلى أن المعرض شهد لقاءات واتفاقيات بين شركات أردنية وسورية، مؤكداً أن السوقين يشكلان حالة من التكامل الاقتصادي، وأن الهدف يتمثل في بناء علاقة اقتصادية متكاملة تتجاوز إطار التبادل التجاري والصناعي التقليدي.



وتستمر فعاليات المعرض العربي الدولي للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف “فود إكسبو 2026” في دورته الـ21 الذي انطلقت فعالياته أمس الأحد برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة، حتى الخامس والعشرين من حزيران الجاري، وذلك في مدينة المعارض بدمشق.



