وزير الطوارئ يبحث مع وزير الداخلية القطري تعزيز التعاون في مجالات الطوارئ وبناء القدرات

الدوحة-سانا



بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح مع وزير الداخلية القطري الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، اليوم الخميس، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مجالات الطوارئ وإدارة الكوارث وبناء القدرات والتدريب.



واستعرض الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في العاصمة القطرية الدوحة، العلاقات الثنائية والشراكة القائمة بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات الطوارئ وإدارة الكوارث وبناء القدرات والتدريب، بما يدعم جهود تطوير منظومات الاستجابة والجاهزية، ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.



جاء اللقاء في ختام التمرين الثلاثي المشترك للبحث والإنقاذ داخل المناطق العمرانية.

ويعد هذا التمرين تدريباً ميدانياً وإنسانياً ‏تنظمه قوة الأمن الداخلي القطرية (لخويا)، بهدف محاكاة ‌‏سيناريوهات واقعية تحاكي الكوارث الحقيقية، وذلك لرفع ‏الجاهزية الميدانية، وتبادل الخبرات الفنية، وتطوير التنسيق ‌‏الدولي المشترك في إنقاذ الأرواح داخل المدن والمباني السكنية‎.‎