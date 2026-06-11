وزير الطوارئ يبحث مع وزير الداخلية القطري تعزيز التعاون في مجالات الطوارئ وبناء القدرات

IMG 20260611 161354 298 Copy وزير الطوارئ يبحث مع وزير الداخلية القطري تعزيز التعاون في مجالات الطوارئ وبناء القدرات

الدوحة-سانا

بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح مع وزير الداخلية القطري الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، اليوم الخميس، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مجالات الطوارئ وإدارة الكوارث وبناء القدرات والتدريب.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في العاصمة القطرية الدوحة، العلاقات الثنائية والشراكة القائمة بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات الطوارئ وإدارة الكوارث وبناء القدرات والتدريب، بما يدعم جهود تطوير منظومات الاستجابة والجاهزية، ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.

جاء اللقاء في ختام التمرين الثلاثي المشترك للبحث والإنقاذ داخل المناطق العمرانية.

ويعد هذا التمرين تدريباً ميدانياً وإنسانياً ‏تنظمه قوة الأمن الداخلي القطرية (لخويا)، بهدف محاكاة ‌‏سيناريوهات واقعية تحاكي الكوارث الحقيقية، وذلك لرفع ‏الجاهزية الميدانية، وتبادل الخبرات الفنية، وتطوير التنسيق ‌‏الدولي المشترك في إنقاذ الأرواح داخل المدن والمباني السكنية‎.‎

وزير الزراعة السوري يبحث مع نظيره الأردني تعزيز التعاون بين البلدين
وفد وزارة الإعلام السورية يشارك في جلسة حوارية ضمن قمة الويب قطر 2026
مذكرة تفاهم بين سانا وبترا لتطوير التعاون في مجالات الخدمات الصحفية والإعلامية
وصول وفد من وزارتي الداخلية والخارجية إلى مقر الأمم المتحدة بفيينا
وزارة الاتصالات السورية تطلق شراكة تنفيذية مع شركة “علم” السعودية للحلول الرقمية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك