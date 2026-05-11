الشيباني يلتقي وزير خارجية قبرص في بروكسل

بروكسل-سانا

عقد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني اليوم الإثنين لقاءً ثنائياً مع وزير خارجية قبرص كونستانتينوس كومبوس، على هامش أعمال الحوار السياسي رفيع المستوى بين الجمهورية العربية السورية والاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وكان الوزير الشيباني والوفد المرافق له، شارك اليوم ‏في الجلسة الافتتاحية لأعمال الحوار السياسي رفيع المستوى ‏بين الجمهورية العربية السورية والاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وعقد الوزير الشيباني على هامش الأعمال لقاءً ثنائياً مع المفوضة الأوروبية دوبرافكا شويسا، ‏كما التقى مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المجلس ‏الأوروبي للعلاقات الخارجية جوليان بارنز دايسي، ووزير ‏خارجية الدانمارك لارس لوك راسموسن، وبحث معهم ‏آفاق التعاون بين سوريا والاتحاد الأوروبي، ودعم جهود الاستقرار في سوريا‎.‎